Salas se alía con Valdés y Cudillero para reforzar su personal de Desarrollo Local (gracias a esta ayuda pública)

El Ayuntamiento de Salas se ha aliado con los concejos vecinos de Valdés y Cudillero para lograr acceder a una subvención del Servicio Público de Empleo que le permitirá ampliar el personal dedicado al Desarrollo Local. En concreto, podrá cubrir los costes salariales de un técnico a jornada completa durante un año y de otro también a jornada completa pero solo hasta el 30 de junio de 2026.

"Esta subvención servirá para reforzar los servicios de Desarrollo Local de Salas, donde se tramitan innumerables subvenciones y se llevan a cabo todos los programas de empleo-formación", señala el consistorio de esta apuesta por el "desarrollo económico y social del concejo".

De forma individual, Salas no podía concurrir a esta convocatoria por no cumplir los requisitos de población y tasa de paro, por lo que se impulsó una agrupación de ayuntamientos en la misma situación "para no perder esta oportunidad". La solicitud conjunta ha permitido obtener una ayuda total de 133.000 euros, de los cuales 66.500 euros corresponden a Salas.

Además de este refuerzo, el Ayuntamiento recuerda el convenio firmado con la Cámara de Comercio de Oviedo, que garantiza la presencia semanal de un técnico especializado en asesoramiento a autónomos y empresarios que deseen emprender o consolidar su negocio.