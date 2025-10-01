Salas celebra un verano de récord: 700 turistas más que en 2024

Salas ha vivido el mejor verano de su historia turísticamente hablando. El concejo ha recibido la visita de 3.700 personas en julio, agosto y septiembre, según se recoge en los registros de la oficina de Turismo. Una cifra que es la más alta desde que se hace el registro y que supone 700 visitantes más que el pasado verano.

Más allá de los datos aislados, el concejal del sector, Alejandro Bermúdez, destaca que lo importante es que "estos datos nos demuestran que el concejo se está asentando como un destino que la gente quiere conocer y quiere ver". Explica que Salas lleva años acostumbrado a recibir el turismo de peregrinación al estar atravesado por el Camino de Santiago, un atractivo que sigue creciendo. No obstante, lo que valora Bermúdez es que los 3.700 visitantes contabilizados "vienen a conocer expresamente Salas y a disfrutar de nuestro concejo".

Un dato curioso es que durante el mes de agosto el municipio recibió turistas de todas las comunidades autónomas, con la única excepción de Navarra, e incluyendo también a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Incremento del turismo extranjero

También han notado el crecimiento del turismo internacional "de una manera exponencial", al margen de los que llegan gracias a la ruta Jacobea. Los turistas extranjeros provienen de países de la Unión Europea, pero también de lugares tan lejanos como China y Australia. Para el edil Alejandro Bermúdez, en el incremento del turismo extranjero el área de autocaravanas ha sido "clave". A través de ella ven llegar a franceses, portugueses, holandeses, belgas e italianos, principalmente.

Además, cree que el trabajo de promoción realizado desde el Ayuntamiento a partir de 2019 está dando sus frutos. Entre los principales hitos está el haber entrado a formar parte de la Red de Pueblos Mágicos de España, "esto nos ha dado una visibilidad a nivel nacional bestial y además hemos recibido reconocimientos dentro de esta red que han ayudado a tener más repercusión", enfatiza.

Añade también el trabajo realizado en publicitarse a través medios de comunicación, de influencers en redes sociales y con la participación en ferias, aparte de trabajar en el municipio impulsando ferias existentes, así como fomentando la creación de otras nuevas que sirven de atractivo.

Más de 8.000 visitantes en 2024

El 2024 fue un año de récord para el turismo en Salas, en el cómputo global se superaron los 8.000 visitantes y las previsiones para el cierre de este, teniendo en cuenta el número de viajeros que ya se contabilizan en el municipio, vuelven a ser muy positivas y se espera incluso poder superar esa cifra, que triplica la de años anteriores.

"En lo que va de año, estamos en récord histórico también, superando las cifras del año pasado a estas alturas, con lo cual todo hace indicar que podremos superar la cifra total del pasado año, pero nunca se sabe cómo puede ser el último trimestre, depende bastante de cómo venga el tiempo, sobre todo, los fines de semana y puentes que es cuando la gente se mueve en estas fechas", analiza Bermúdez.

El edil, al margen de que se llegue a cerrar el año con un nuevo récord de visitas o no, considera que ya va a ser "un año de muy buenos números, que nos hacen ver que Salas se está asentando como concejo turístico".