Al Son del Indiano recibe el aplauso del sector hostelero en Cartagena: "Es un reconocimiento a un trabajo de muchas horas"

El Gran Hotel Alfonso XIII de Cartagena, en Murcia, se llenó este martes durante la ceremonia de entrega de los "Platos de Oro" que concede la emisora especializada en gastronomía Radio Turismo. Entre los homenajeados estuvo el restaurante Al Son del Indiano, de Malleza (Salas), que recogió la medalla de oro del colectivo. En concreto, fue Inés Rubio, hermana y mano derecha del cocinero del establecimiento, la encargada de recibir tan merecido homenaje.

"Sentimos mucho orgullo, es un reconocimiento a un trabajo muy duro, de muchas horas", señaló Inés Rubio este miércoles desde Cartagena. "Mi hermano y yo formamos un tándem y, aunque él no pudo estar conmigo, estuvo muy presente", señaló Rubio, muy agradecida por este homenaje de sus compañeros de sector. No en vano, más de doscientas personas de diferentes puntos del país estuvieron presentes en el acto murciano.

A Luis Rubio y a su hermana se les reconoce su brillante trayectoria al frente del restaurante salense. "El reconocimiento viene por su buen hacer en la gastronomía asturiana y su compromiso con la cocina saludable. ¡Enhorabuena! ¡Un orgullo para todos los salenses!", expresó el Ayuntamiento de Salas en sus redes sociales.

Marina López y José Ramón García recogen el galardón. / R. T. C.

No fue Al Son del Indiano el único restaurante del Occidente reconocido en Murcia, ya que también se concedió de manera excepcional la medalla de oro a Marina López y José Ramón García, los responsables del restaurante Salas de Valdepares (El Franco). Cabe añadir que este exitoso establecimiento tiene mucho que ver con el concejo de Salas, ya que debe su nombre a que el dueño del inmueble era de la localidad salense de Godán.

"Fue un acto importante, con 250 personas invitadas. A los restaurantes homenajeados se les glosó y tanto la distinción a Al Son del Indiano como al Salas fue muy cariñosa y tremendamente aplaudida", resume el comendador del Principado de Asturias del Comité de Radio Turismo, Carlos Guardado.