Plantas para recaudar fondos y generar conciencia ambiental: la fórmula de éxito de las familias del Eugenia Astur
La propuesta de vender plantas surgió de manera espontánea y ha resultado un éxito colectivo, pues las cuidan entre la AMPA y los escolares
Las familias del colegio rural agrupado Eugenia Astur, con sede en La Espina, han vuelto a la carga. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro es una de las más activas de la comarca y, además de programar diferentes eventos, aprovecha cualquier ocasión para recaudar fondos para sus actividades. Un ejemplo fue la reciente feria de Covadonga en La Espina donde plantó su puesto de venta, donde no faltaron las plantas, un singular elemento con el que recaudan fondos al tiempo que generan conciencia medioambiental.
Cuenta Magdalena Rodríguez, una de las cuatro madres que conforman la AMPA, que lo de las plantas surgió de manera casual hace unos cuatro años y resultó un éxito. Es Beatriz Peláez, otra de las integrantes del grupo, la que las cuida todo el año y se ocupa de sacar los esquejes para generar nuevas plantas. Tiene un espacio adecuado en su lugar de trabajo donde las plantas crecen y después las llevan a los diferentes eventos en los que participan.
No solo las venden sino que fomentan su cuidado entre los más pequeños. "De mayo a junio ofrecemos a los niños la posibilidad de llevar las plantas a clase y allí aprenden a atenderlas. Cuando termina el curso vamos a recogerlas y las llevamos a las ferias. Fue una cosa espontánea y que nos está funcionando bien", señala Magdalena Rodríguez. De hecho, en la feria de La Espina vendieron cerca de treinta ejemplares.
El CRA Eugenia Astur está formada por las escuelas de La Espina (Salas) y por otras dos en Tineo, en Tuña y El Pedregal. El centro es el resultado de la fusión del Eugenia Astur con un cra de Soto de la Barca (Tineo). Ambos centros llegaron a sumar quince unidades y ahora solo cuentan con seis.
