¿Vives en Salas y quieres acudir al ensayo general de la ópera "Roméo et Juliette", en Oviedo? Esto es lo que debes hacer

La investigadora y filóloga de la Universidad de Oviedo Dalia Alonso dará el próximo 8 de octubre una interesante charla en Salas donde mostrará los secretos de la obra maestra "Roméo el Juliette", de Charles Gounod. Es una oportunidad única para conocer los entresijos de esta ópera y también para participar en un sorteo exclusivo, ya que entre los asistentes se sortearán cincuenta entradas para el ensayo general de este espectáculo en el Teatro Campoamor.

Alonso es una firme defensora de este género musical y está volcada en su divulgación, para convencer al común de los mortales de que la "ópera no son joyas y visones, hay que perderle el miedo, es normal y accesible". Eso hará en salas, en una actividad programada para las 19:00 horas del 8 de octubre, en el salón de actos de la Casa de Cultura.

Del 10 al 18 de octubre

La ópera Roméo et Juliette se podrá ver en Oviedo entre el 10 y el 18 de octubre. No obstante, varios afortunados podrán disfrutar del ensayo general previsto para el lunes 13 de octubre a las 19:30 horas. Para participar en el sorteo de estas entradas, habrá que asistir a la ponencia de Dalia Alonso.

La ópera Roméo et Juliette, según se lee en la página web de la Ópera de Oviedo, "se estrenó en el Théâtre Lyrique de París, el 27 de abril de 1867" y "heredera de la grand ópera a la manera de Meyerbeer posee momentos de gran lirismo". Cuenta la entidad ovetense que "hallamos en este drama el importante tema del destino y la malaventura. Así como la verdadera naturaleza del amor personificada en la joven pareja de amantes cuyo trágico final es consecuencia del odio de las dos familias regentes de Verona mortalmente enfrentadas". Y añaden: "La ópera de Gounod llena de ternura y elegancia abre caminos nuevos, creando un lenguaje musical ampuloso y grandilocuente que influirá en músicos como Massenet y Debussy".