Sin autobús para acudir al instituto de Salas: el calvario de dos jóvenes de La Espina para seguir estudiando

Saúl Francos y Raúl del Oso son amigos y comparten estudios en el instituto salense Arzobispo Valdés-Salas. Este año también comparten cruzada: la de lograr un transporte para acudir a sus clases de primero de bachillerato. La suya es la lucha de muchos jóvenes de la zona rural que se encuentran con problemas al pasar al bachiller, ya que legalmente dejan de tener el transporte gratuito garantizado.

En total, son seis los niños de bachillerato que usan la ruta de La Espina, pero solo son dos los que han quedado oficialmente excluidos del transporte. "Los nenos están decepcionados y no entienden por qué les pasa esto solo a ellos. Fue una sorpresa total encontrarnos con este problema", señala la madre de Saúl, María Oliva Segurola, que relata el calvario que supone para una familiaOcc el hecho de no tener transporte garantizado.

"Es una discriminación en toda regla. Son los dos únicos chavales del instituto que no tienen transporte", señala la madre de Raúl, Amalia del Oso, que no entiende por qué otros jóvenes de bachiller sí que pueden disfrutar de un servicio que se le niega a su hijo. "Sería tan sencillo como poner un autobús de mayor tamaño en la ruta", apunta.

Transporte convencional

El problema es que la ruta que pasa por La Espina y que les corresponde no tiene sitio para llevarles, así que deben recurrir a la línea de autobús convencional. En el viaje de ida no hay problema porque se adapta a su hora de entrada al instituto (pasa a las 07:45 y entran al centro a las 8:25), pero no es así a la vuelta, cuando llegarían a casa casi una hora después de salir del instituto.

Salen a las 2:25 horas, pero el Alsa no sale de Salas hasta casi las 15:00 horas, con lo que no llegan a su casa hasta las 15:30 horas, "cuando el resto de compañeros ya estarán comidos y listos en sus casas". En el caso de Saúl tiene un problema añadido, ya que reside en la aldea de Castro. Hasta ahora cogía el bus en la carretera nacional, en Porciles, pero desde este curso debe desplazarse hasta La Espina para la ida y la vuelta del centro. "A nivel familiar, esto te supone estar todo el día pendiente de ir a buscarlo o llevarlo. Es un desastre", señala Segurola. Y añade Del Oso: "Es mucho estrés para la familia, no lo crees hasta que lo vives. Esto nos sirve para valorar lo que teníamos".

Conversación con el Consorcio

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Infancia, Ana Pérez, ha estado pendiente en todo momento de las familias. De hecho, su presión sirvió para ajustar el horario del Alsa que sale por la mañana, ya que empezó el curso pasando a las 7:25 horas, lo que obligaba a los chavales a un madrugón excesivo. Sin embargo, hablando con el jefe del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) se logró ajustar. "Nos dice que el de la tarde es más complicado, es una ruta que llaman universitaria, con lo que debe servir a los chavales que estudian en Oviedo. Esta ruta sale a las 14 horas de Oviedo y nos dicen que modificar ese horario es inviable", precisa Pérez.

La concejala salense comprende el malestar de las familias afectadas y deja clara su postura: "Vemos imprescindible que en las zonas rurales se garantice el transporte en la etapa de bachiller, sobre todo en sitios que ya de por sí tienen dificultades en materia de oferta formativa. Primero y segundo de bachiller deberían tener garantizado el transporte".

Apoyo de la Ampa

Las familias pelean para encontrar una solución y advierten de que en próximos cursos aumentarán los estudiantes de bachillerato en La Espina, por eso ven crucial lograr respuestas. Cuentan con el total respaldo de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro: "Esto es una discriminación total y estaremos aquí para apoyar, soportar y dar traslado a las reivindicaciones de las familias afectadas".

Desde la AMPA consideran que se eligió "a dedo" a los dos jóvenes que este año se iban a quedar sin transporte y consideran que la normativa debería aplicarse a todo el mundo por igual. Un total de 48 alumnos del instituto salense cursan primero y segundo de bachillerato y, de ellos, 27 utilizan transporte, es decir, el 56%. De los que se suben a un autobús para acudir a clase, solo dos en todo Salas no tienen cabida en las rutas escolares.