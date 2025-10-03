Imposible quedarse con hambre este fin de semana en Salas: estos son los menús especiales que se servirán durante la Feria Medieval

La XI Feria Medieval de Salas trae consigo un viaje en el tiempo no solo en calles y mercados, sino también en las mesas de los restaurantes del concejo. Varios establecimientos locales han preparado banquetes inspirados en la tradición medieval, donde no faltan los potajes, las carnes guisadas, el pan de centeno ni los postres de antaño. El objetivo es llenar el estómago tras disfrutar en la calle del apretado programa previsto.

Por ejemplo en Casa Sueño (Salas) se propone un festín que comienza con tabla de quesos, jamón y cecina o un potaje de garbanzos con lacón y berza, seguido de carrilleras al vino tinto o picanha, y un dulce final con tarta de quesos asturianos. Todo ello acompañado de pan de centeno y trigo, vino y agua por 28 euros.

El restaurante Menéndez oferta una propuesta diferente para el sábado y para el domingo. El primer día da elegir de primeros entre pote de berzas y arroz con costillas y entre carne asada y merluza a la sidra para el segundo plato. Mientras que el domingo oferta fabada y arroz con costillas de primeros y, de segundos, pito de caleya y chipirones afogados. En ambos casos el menú cuesta 23 euros.

El restaurante El Molín de Salas plantea un menú que abre boca con un pan de leña con mantequilla de hierbas. Ofrece dos primeros a elegir: potaje de garbanzos con espinacas y bacalao o crema de calabaza y zanahoria con especias. De segundo hay que elegir entre costillas de cerdo a la brasa con salsa de sidra y trucha del río al horno con hierbas del bosque. Los postres son frisuelos con miel o compota de manzana. El coste es de 22 euros.

El Bar La Campa, también en el centro de Salas plantea potaje de berzas o salpicón de marisco de primero, mientras que de segundos tiene jamón asado y bonito a la vizcaína. El precio es de 25 euros.

Por su parte, en Casa Ricardo, de Cornellana, se propone un menú que combina tradición y sabor asturiano: pote de berzas, ensaladilla con lascas de bacalao y langostinos, pitu de caleya guisado o albóndigas de merluza como platos principales, y de postre tarta de queso artesana o frixuelo relleno de arroz con leche. Incluye vino D.O. Rioja, gaseosa y agua (27 €).