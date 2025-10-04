El cineasta Emilio Ruiz Barrachina pone los ojos en el monasterio de Cornellana para su próxima película

El murmullo del río Nonaya, que cruza Salas, supone para artistas como Emilio Ruiz Barrachina una oda a la creatividad. Las aguas del arroyo son una fuente de inspiración para el cineasta. Así es que algunas de sus películas, como Tristesse, han tenido lugar en localizaciones salenses, y lo mismo promete que ocurrirá con una futura película que pretende rodar en el monasterio de Cornellana, y que será “tipo Eliseo Subiela”, en alusión al estilo surrealista del cineasta argentino.

Ruiz Barrachina emigró a Colombia como corresponsal de la BBC, donde terminaría por consolidarse su habilidad en el cine. “Me fui como periodista y regresé como cineasta”, afirma. Ante tales facetas, se define como un “contador de historias”, sean del formato que sean. Aunque regresó de Latinoamérica ya como cineasta, recuerda que su primera película, La Señora de los Sueños, se rodó en Llanes. Lo que más le atrae de Asturias para sus rodajes es el abanico de “parajes y sitios muy cinematográficos”, así como historias de la gente de aquí que son “muy peculiares pero muy universales”.

Buena conexión de Salas

El artista considera que cuando uno vive en un lugar como Salas, como es su caso desde hace varios años, encuentra sitios que “se amoldan muy bien a lo que uno quiere contar”. En Salas encontró el sitio perfecto por la “buena comunicación” con Oviedo y Gijón, así como con el aeropuerto, ante los requerimientos de desplazamiento del oficio.

“Nosotros trabajamos con procesos creativos, y es una maravilla dormirte escuchando el río Nonaya y abrir las ventanas por la mañana para oírlo”, expresa. Tanto es así que el director ya tiene la vista puesta en un futuro proyecto para el que está trabajando “muy en serio” con unos amigos, y que sería la primera película rodada en su totalidad en Salas. “Estamos interesados en hacer algo en el monasterio de Cornellana”, explica. Según avanza, sería una “historia de ficción atractiva” relacionada además con el Camino de Santiago.

Fuente de historias

En los parajes ofrecidos por pequeñas localidades como esta, Ruiz Barrachina se topa con historias “muy interesantes para contar a través de la cámara”. Una de ellas fue la que inspiró Golpe a Golpe, que narra la vida de Sara Montoya, una boxeadora gitana de Avilés.

“Las historias aquí salen solas en el día a día”, explica. “Estás tomando un café en el bar del pueblo y se te acerca alguien a contarte algo, o lo ves en los medios locales, hay muchísimas historias”. Recuerda, entre otras, la de un señor se le acercó en un bar para contarle que tenía un familiar que había sido músico durante la Guerra Civil, y que pertenecía a una banda cuyos integrantes fueron fusilados. “Ahora están buscando las fosas y me puse a mirar la historia de esa gente, es fascinante para un documental o una película”.

En su dilatada experiencia se suceden anécdotas a destacar. Una de ellas se remonta a 2020, en el rodaje de Tristesse en plena pandemia de covid-19. “Me marcó mucho por las circunstancias, metimos un caballo en plena catedral de Oviedo por la tarde y retratamos una ciudad absolutamente vacía”, recuerda. El cineasta afirma que filmar algo así sería “prácticamente imposible” en cualquier otro momento, especialmente en el cine independiente.

Pensamiento crítico

“Han dejado el cine en manos de las televisiones privadas y de las plataformas”, expresa. Ruiz Barrachina opina que, desde el cambio de ley en 2015, se pide a las producciones unas condiciones “prácticamente imposibles para cine independiente”. “Es un cine generalmente crítico que se ha venido desmontando intencionalmente”, añade. “Todo lo que genera pensamiento crítico desde dentro de la cultura es siempre lo que más molesta”.

Sin embargo, hacer este tipo de contenido es algo que, según su criterio, “todavía merece la pena”. Destaca la labor que ejercen en esta materia las ayudas del Principado y de la Televisión del Principado de Asturias, y la inversión privada a través de la ley de mecenazgo.

Las plataformas suponen así un arma de doble filo que, por un lado, “dan más cabida al cine crítico”, pero que por otro “te ponen a la vista lo que quieren que veas”. En cualquier caso, Ruiz Barrachina percibe como algo “muy satisfactorio” que sus películas se encuentren en catálogos de diferentes plataformas de gran alcance.

El cineasta apunta que en la cultura se encuentra el pensamiento crítico, que es lo que “no gusta a ningún gobernante”. De esta manera subraya el peligro que supone que en el ámbito cultural se dé un contenido cada vez más homogeneizado. “Es fatal que la gente joven piense de una manera uniforme”, comenta.

Faceta periodística

A pesar de que sus últimos trabajos han sido “un poco más reivindicativos”, Ruiz Barrachina considera que su cine no es de carácter social, sino ligado a lo periodístico. Lo constatan obras suyas como Lorca, el mar deja de moverse o El Discípulo. “Trato de buscar la historia que me mueva por dentro y que me haga decir que quiero contar esto”, añade.

En esa labor se enmarca el documental en el que está trabajando sobre la trayectoria del periodista asturiano José Luis Balbín. La melodía que emerge de las aguas del río suscitará la creación de nuevas historias para el cineasta, que promete pescar escenas con el encanto de los parajes naturales del territorio astur y, sobre todo, de sus gentes.