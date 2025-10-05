La Torre de Salas convertida en uno de los principales atractivos de la Feria Medieval: solo el sábado recibió 800 visitas

Este domingo no cabía un alfiler en Salas. Tras la jornada lluviosa del sábado, amaneció un día estupendo para disfrutar de la villa salense y de la undécima edición de su Feria Medieval. Cientos de personas llegadas de todas partes de Asturias se acercaron a la localidad y aplaudieron, no solo lo cuidado del evento sino la belleza de una localidad aún desconocida para muchos. Y de entre todos los rincones, destacó la Torre medieval, foco de todas las miradas. Solo el sábado tuvo 856 visitantes y este domingo a mediodía era obligado hacer cola para acceder a su interior.

"Es una pasada", señalaron los ovetenses Michel Pérez y Ana Menéndez tras visitar este inmueble del siglo XIV. Se desplazaron a Salas con la excusa de ver el mercado y descubrieron una villa que "nos está gustando mucho y está muy bien conservada. El responsable de la oficina de turismo, Roberto Carneado, constató el éxito del inmueble: "Gusta muchísimo, es uno de los grandes atractivos de la feria". Aunque se puede visitar durante todo el año, adentrarse en el torreón es obligado durante la cita medieval. "Es muy espectacular y todo el mundo pasa por aquí, además es una torre del siglo XIV lo que da más vistosidad a la feria", añade el técnico, satisfecho con los buenos datos turísticos de este verano en la villa.

En imágenes: Domingo de lleno en la Feria Medieval de Salas /

"Cada año va a más"

La concejala y directora de la feria, María Ángeles Fernández, "Geli", confirma el éxito de esta edición. Pese a la lluvia del sábado, la afluencia de gente fue enorme. "Estamos muy contentos, cada año va a más", señala. Por su parte, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, defiende la consolidación del evento. También el trabajo que tiene detrás: "Hay mucha gente detrás trabajando y volcada para que todo salga bien. Solo en la decoración se hace un esfuerzo importante gracias a la colaboración del grupo Tejedoras de Sueños. Nosotros no contratamos los adornos, los hacemos aquí, los guardamos y los vamos mejorando año a año".

Entre los expositores, las impresiones son muy buenas. Esther Bobis, de Setaramundi, lleva unos ocho años acudiendo a la cita y considera que "funciona" bien a nivel de ventas. Desde Narón, en Galicia, se desplazó el artesano Pablo Vera, que también se siente muy a gusto en el pueblo: "Nos tratan muy bien. Este sábado por la lluvia estuvo un poco más flojo, pero aquí compensa venir por lo bien que te acogen". Para Leticia Bertomeu la cita quedará grabada para siempre. Acaba de emprender con su firma "Mágica Fluorita Arcoiris" y la de Salas es su primera feria. "Es maravilloso todo, la gente educada y cercana, como si estuviera en casa. Además, el pueblo es increíble, precioso, sorprende mucho y te transporta en el tiempo", señala esta mujer vecina de Oviedo.

Por su parte los salenses están encantados con ver el pueblo rebosante de gente. Es el caso de Patricia Fernández, que reside en Salas desde hace tantos años como tiene la feria. "Hay mucho ambiente y sirve para que mucha gente conozca el pueblo", señala. A su lado, otra pareja de salenses también defiende el éxito del evento: "El sábado llovió un montón, pero estaba lleno y presta ver el pueblo así".