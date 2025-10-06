La décimo primera carrera solidaria de Salas ya tiene causa: enviar ayudar al pequeño ovetense que padece el síndrome de Nedamss
La cita será el próximo 25 de octubre y se recaudarán fondos de ayuda para costear el tratamiento que necesita Javi
Salas ya tiene fecha y causa para su Carrera-Caminata Solidaria, que alcanza su décimo primera edición: será el próximo 25 de octubre y el objetivo es recaudar fondos para Javi, un pequeño ovetense de 8 años que padece el síndrome de Nedamss.En la edición del año pasado participaron más de 300 personas y la causa elegida fue la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Los salenses tienen una nueva cita para demostrar que son un concejo muy solidario.
Las inscripciones ya están abiertas (a través de la web empa-t.com) y se ha fijado un donativo de 5 euros. Además, es posible colaborar a través de un Dorsal 0. También será posible inscribirse en el Ayuntamiento el mismo día de la prueba, cuando está prevista también una degustación de productos típicos del concejo. También habrá hinchables y sorteos entre los participantes.
La familia del niño afectado por esta rara enfermedad degenerativa está desesperada y lucha contra el reloj. En Estados Unidos existe un tratamiento que ayudaría al pequeño a frenar los síntomas de su enfermedad, pero tiene un coste elevadísimo. Necesitan un millón y medio de euros. Bajo el lema "El ángel de Javi" están organizando infinidad de eventos solidarios, que les han permitido reunir un tercio de la cantidad.
La familia de Javi tiene prisa, pues es fundamental actuar cuanto antes. La patología que padece el niño progresa con rapidez y podría generarle un daño neurológico irreversible en cuestión de meses si no recibe antes ningún tipo de terapia.
