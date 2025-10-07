Goleada del Cornellana, victoria "justa" del Salas y derrota de los de La Espina: así ha sido la segunda jornada futbolera en Salas

Dos victorias y una derrota. Este fue el saldo futbolero de este fin de semana en Salas. Los de Cornellana golearon 7-0 al San Fernando, mientras que el Salas logró una "victoria justa" por dos goles a uno frente al Tapia. Menos suerte tuvo la Unión Deportiva La Espina, que cayó por tres goles a cero frente al Versalles.

El Cornellana se repone

"Necesitábamos ganar para disipar las dudas generadas en el anterior partido ante el Versalles y lo hicimos de la mejor manera posible, que es goleando", señaló el presidente del Cornellana, Michel Prieto, sobre el partido disputado en el campo avilesino de La Luz frente al San Fernando. Encajaron nada menos que siete goles.

"Pero, más allá de los goles, lo importante, es la sensación que dejamos de ser un equipo bien armado, organizado y contundente en las dos áreas. Se notó el trabajo realizado por el equipo técnico a lo largo de la semana. Se puso el partido de cara en el minuto 1 tras marcar Javi el primer gol, y a continuación marcaron Fino, César y Enol para llegar al descanso ganando 0-4 y sin conceder ocasiones de gol a San Fernando", resume Prieto.

La segunda parte, añade Prieto, "transcurrió con un guion similar al de la primera. El San Fernando lo intentó, pero sin hacer mucho daño y fue el Cornellana quien encontró portería, con otros tres goles materializados por Javi de nuevo, Omar y Álex, que pusieron el 0-7 final". Señala el presidente que ahora toca "seguir trabajando, centrados ya en el derbi del próximo domingo a las 12 en Vistalegre ante el Salas".

Posado del Salas en El Zaguán. / R. T. C.

El Salas, fuerte

Es consciente el presidente del Cornellana de que el partido ante el Salas será un "partido duro y complicado porque el Salas está demostrando ser uno de los equipos fuertes de la categoría. Y nosotros tendremos que estar a nuestro mejor nivel para dejar los tres puntos en Cornellana".

El Salas venció su segundo partido de la temporada. Fue frente al Real Tapia por dos goles a uno. El entrenador de los salenses, Roberto Balsera, considera que fue "una victoria justa contra un rival muy duro". Explica que "al descanso nos fuimos ganando 2-0 y merecimos incluso una renta mayor, ya que tuvimos ocasiones muy claras". Sin embargo, precisa, "en la segunda parte recibimos un gol de penalti, pero aún así supimos aguantar la ventaja y no pasar excesivos apuros".

Explica el técnico salense que se trató de una "victoria especial por ser el debut esta temporada en El Zaguán". Y añade: "Estos tres puntos nos permiten seguir con la buena racha y nos dan moral para seguir peleando por el objetivo".

Una acción de juego de La Espina. / Marta Peláez

Imposible frente al Versalles

En la primera jornada de liga cayó el Cornellana frente al Versalles y este domingo le tocó a La Espina, que perdió por tres goles a cero. "Nuestro estreno como azules se vio opacado por los rojinegros de Versalles, en un partido que esperábamos difícil, pero que se complicó más de la cuenta", resumen los de La Espina.

"Desde el inicio nos tocó adoptar un rol defensivo, ya que los locales llevaban la iniciativa y eran claros dueños del balón, aunque con dificultades para generar peligro. Jose aprovechó un robo para recorrer la banda esquivando a varios rivales, pero no pudo conectar el pase que nos diera la primera gran ocasión", señala La Espina.

"No es el resultado que queríamos, pero nos vamos con la cabeza alta y con el convencimiento de que el trabajo y el esfuerzo pronto darán sus frutos. Queda mucho por hacer, ¡aún tenemos mucho que decir!", señala el equipo.