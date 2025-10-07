Martes de mulas, la tradición (desaparecida) de Salas que recuerda su pasado vaqueiro

"Hoy es martes de mulas en Salas", publicó el hostelero jubilado e investigador Paulino Lorences en sus redes sociales. Lo hizo para recordar una tradición secular en la villa: cada primer martes de octubre la villa acogía un mercado de mulas.

"Somos un concejo vaqueiro y de arrieros. Como en el invierno no trabajaban, lo que hacían era vender sus mulas y de ahí viene esta feria, una de las más tradicionales del concejo, junto a la feria que se celebraba cada último martes de abril", señala Lorences, que apunta que la afición equina sigue muy presente en el concejo de Salas.

"Mucha gente sigue teniendo caballo en el concejo y, por ejemplo, las carreras de cintas siguen conservándose", señala Lorences, que apunta que el mercado de mulas se celebró durante siglos y desapareció en los sesenta del pasado siglo. De esta tradición la Feria de Mulas que se celebrará el próximo 19 de octubre en las Naves de la Recta de Salas.

En esta ocasión, la feria estará dedicada a la exposición y venta de ganado equino y bovino. También siguen celebrándose en el concejo las Ferias de abril, una cita con muy buena acogida en el concejo.