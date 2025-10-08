De Navarra a Salas: la historia de "Apolo", el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
Propiedad de Casa Venturo, en Idarga, el animal acaba de alzarse vencedor en el certamen equino de Tineo
En Casa Venturo, en Idarga (Salas), no solo se crían vacas de premio, sino que también cuentan con caballos de primer nivel. Es el caso de "Apolo", un animal de cuatro años adquirido con 15 meses en la prestigiosa ganadería Indart Ariztegui, de Navarra, y que acaba de lograr el primer premio en la categoría de pastos del certamen de San Francisco, en Tineo.
El ganadero José Carlos Fernández es un apasionado de los caballos y cuenta actualmente con veinte ejemplares de pasto. "Es un hobby, pero también un complemento a la ganadería, porque los usamos para pastar en las fincas, alternando con las vacas. Al final, funcionan de desbrozadoras", apunta.
Este salense tuvo yeguas desde siempre en casa y confiesa que los caballos son animales que le gustan de toda la vida. De todos ellos, "Apolo" es especial. "Es el mejor caballo que tuve nunca", cuenta. Señala que es un animal "muy elegante, muy bueno en todas sus partes, pues no solo tiene una cabeza bonita, también un cuello muy definido, un pecho extraordinario y una grupa y unas patas excepcionales", señala. Ya hace dos años ganó en Tineo la sección de potros y ahora acaba de alzarse como vencedor de pastos.
José Carlos Fernández es además el secretario de la Asociación de Criadores de Ganado Equino de la Montaña Asturiana (ACGEMA) y da cuenta de que la raza vive un buen momento en Asturias. "No es que vaya a más en número, que también, pero está subiendo en calidad. En los últimos diez años el sector vivió una mejoría notable", señala.
