Si necesitas renovar tu DNI, estas son las fechas disponibles para hacerlo sin salir de Salas
El Ayuntamiento de Salas recuerda a los vecinos de que es "imprescindible" disponer de cita previa
La unidad móvil de la Policía Nacional que se ocupa de la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) estará en Salas el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. El Ayuntamiento de Salas ha anunciado las fechas con suficiente antelación para que los vecinos interesados puedan pedir cita previa, paso imprescindible para beneficiarse de este servicio.
La cita previa se puede pedir en el teléfono 885 830 004 o en las oficinas generales del Ayuntamiento de Salas. "Se recuerda a todos los ciudadanos que deben acudir a su cita puntualmente, con el importe exacto en metálico de la tasa (12 euros) y de forma individual, salvo para expediciones a menores o personas que necesiten acompañamiento", informa el consistorio.
El Ayuntamiento recuerda al vecindario que, aquellas personas con incapacidad, pueden solicitar que el equipo móvil se traslade al domicilio o centro sanitario donde se encuentre. Eso sí, deben acompañar un certificado médico oficial que acredite la imposibilidad del desplazamiento y una solicitud rellenada por el familiar que cuida al enfermo.
