1800 visitantes en dos días: el éxito de la Feria Medieval de Salas medido en las visitas a la Torre

La undécima Feria Medieval de Salas será recordada por la espectacular respuesta del público, que abarrotó las calles de la villa. Un indicador de la afluencia fue la Torre de Valdés-Salas, todo un emblema de la localidad y polo de atracción de visitantes durante este fin de semana. En total, 1800 personas se adentraron en este inmueble del siglo XIV durante el sábado y el domingo.

"Fue el año de más gente con diferencia, fue brutal. Hablé con gente mayor de Salas y me dijeron que en la vida habían visto tanta afluencia en el centro, ni en las fiestas", señala la concejala y directora del evento, María Ángeles Fernández "Geli". Está satisfecha de la buena respuesta del público, que atribuye al trabajo de difusión que el concejo está haciendo, especialmente en las redes sociales.

Buenas ventas

"Los comerciantes se marcharon muy contentos, incluso los hubo que tuvieron que ir a reponer material porque lo habían acabado todo", señala la directora de un evento que ha batido todos los récords. La Feria Medieval transforma durante dos días esta pequeña localidad salense para realizar un singular viaje al medievo.

El técnico responsable de la Oficina de Turismo de Salas, Roberto Carneado, confirma el éxito de la Torre Medieval, que el domingo registró largas colas para poder acceder a su interior. "Fue increíble. Estuve aquí durante los meses del verano, pero nunca había visto cosa similar. Han sido dos días de récord. Ya el sábado me sorprendió contabilizar 800 personas, pero el domingo se superó", señala el técnico, que se ocupó de recibir al visitante y responder todas sus curiosidades sobre este torreón que llama la atención en pleno centro de Salas.