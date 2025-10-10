El Nonaya se llena de vida: así fue la suelta de 8.000 alevines de trucha en Salas

La asociación de pescadores Las Mestas del Narcea, con sede en Pravia, continúa aportando su granito de arena a la pesca fluvial. En este caso, ha procedido a repoblar el río Nonaya, a su paso por la villa de Salas, con 8.000 alevines de trucha criados en el centro de alevinaje de Quintana.

El presidente del colectivo, Enrique Berrocal, explica que estos 8.000 son una pequeña parte de todos los ejemplares que llevan liberados en lo que va de año en los ríos de la cuenca del Nalón y el Narcea. Explica que solo de trucha confía cerrar el año con cerca de 200.000 ejemplares liberados de trucha. Se suman a los 72.000 alevines de salmón que han liberado ya en la misma cuenca, en concreto en los ríos Cubia y Pigüeña. Estiman que, antes de terminar 2025, soltarán otros 22.000 ejemplares.

En la suelta concreta de esta semana, Las Mestas del Narcea procedió a repoblar varios puntos del río Nonaya a su paso por Salas. "Colaboramos siempre con ellos. El trabajo que se hace se nota", señala el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, que participó activamente en la repoblación realizada.

Depredadores del río

Por su parte, Berrocal defiende la importancia de este trabajo de repoblación y se defiende de las críticas. "El problema es que no tenemos estudios que nos digan el porcentaje de mortandad y el momento exacto en que se produce. Mucha gente nos dice que echamos esta cantidad de ejemplares en ríos llenos de depredadores, como el cormorán o la nutria, pero nadie se para a pensar lo que habrían comido estos animales si no hubiéramos hecho este trabajo", señala Berrocal.

El colectivo que preside cuenta en la actualidad con unos 900 socios que hacen posible estos trabajos de repoblación gracias al pago de las cuotas. "El problema es que la pesca tiene cada vez más restricciones y, por tanto, los pescadores se desaniman. Podremos seguir realizando este trabajo de repoblación mientras se mantenga este volumen importante de socios", señala.