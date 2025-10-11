El monasterio de Cornellana será sede de una nueva iniciativa relacionada con el Camino de Santiago

El monasterio de Cornellana será la sede de la futura Academia de Gastronomía, Caminos de Santiago del Principado de Asturias, que está impulsando el gastrónomo Carlos Guardado y que este viernes presentó en Salas junto a representantes municipales.

El objetivo de esta asociación, sin ánimo de lucro, que está en proceso de creación y que por ahora actúa por medio de una gestora que preside el propio Guardado y que tiene como vicepresidenta a la guisandera Amada Álvarez Pico, es estudiar la gastronomía vinculada al Camino de Santiago y, entre otras cosas, realizar un trabajo de recuperación de recetas y productos tradicionales unidos a la ruta jacobea. Para ello, organizarán actividades de promoción y publicarán guías, además de organizar entrega de premios y distinciones.

"Se está acogiendo con ilusión, porque hay mucho que hablar de gastronomía del Camino de Santiago, porque es lógico que un peregrino sin comer no camina", señala Guardado, que apunta a que hay una historia gastronómica del camino desde Alfonso II e insiste en que hay "mucho presente y tiene que haber mucho futuro porque la nutrición es básica".

El Ayuntamiento de Salas se ha mostrado entusiasmado con que la Academia se instale en el concejo. "Es una iniciativa que realizará muchas actividades y actos y muchos de ellos serán aquí, lo que ayudará a que Salas siga ganando visibilidad", destaca el edil de Turismo, Alejandro Bermúdez, que recuerda que Salas tiene " una gran tradición gastronómica" y cree que esta asociación ayudará a sacarla a la luz.