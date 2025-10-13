Cornellana y Salas fueron los protagonistas del primer derbi del concejo esta temporada, con victoria para el primero

El concejo de Salas vivió su primer derbi de la temporada, el que enfrentó en el campo Vistalegre de Cornellana al equipo local con el Salas, algo que no ocurría desde hace más de 50 años en partido oficial. La victoria se quedó en casa con dos goles del Cornellana frente a uno del Salas, quien la próxima semana volverá a ser protagonista de otro derbi al enfrentarse a La Espina en la capital del concejo, en el campo El Zagúan.

El partido se disputó con mucha intensidad desde el primer minuto, animado por unas gradas en las que se juntaron medio millar de personas.

Se llegó al descanso con el marcador a cero y sin un dominador del partido claro, así como con pocas ocasiones de gol. En el minuto 55 fue el jugador del Cornellana Javi quien estrenó el marcador.

“Quedaba mucho partido y los dos equipos seguían buscando el gol, que estuvo reservado para un final de infarto”, detalla el presidente del Cornellana, Michel Prieto.

A falta de dos minutos para el minuto 90 el Salas logra el empate y en el tiempo de descuento un saque de falta acaba convirtiéndose en el segundo gol del Cornellana, que se lleva la victoria del primer derbi de la temporada.

“A pesar de ser un derbi y de disputarse con muchísima intensidad, todo transcurrió con total deportividad tanto en el campo como en la grada”, valora Prieto, que agradece a ambas aficiones “haber convertido el partido en una fiesta en la que cada uno animó a los suyos con total armonía y deportividad”

Desde el Salas analizan que el partido frente al Cornellana fue “muy igualado”. “Era un partido de empate que se decantó en el descuento, no hubo muchas ocasiones, pero ambos equipos tuvieron llegadas a puerta en las que el Cornellana estuvo más acertado”, detalla el entrenador de Salas, Roberto Balsera, que valora que “más allá del resultado, el equipo volvió a dejar una gran imagen sobre el campo, que confirma el buen momento del grupo y la solidez del trabajo que se viene haciendo semana a semana”.

La vista del Salas ya está puesta en el próximo domingo cuando volverán a vivir una jornada especial al volver a enfrentarse a un equipo de vecinos, a La Espina. “Es un duelo especial que se vive con emoción y deportividad porque los dos conjuntos se conocen bien”, detallan.

Un momento del partido de La Espina frente a San Fernando. / UD La Espina

La Espina, por su parte, este fin de semana se enfrentó en su campo, el Nuevo Ranón, al San Fernando. Un partido que les resultó cómodo a los de La Espina en el que lograron la primera victoria de la temporada con 3 goles a 0.

“El partido arrancó sin un claro dominador, aunque pasaron pocos minutos hasta que nos hicimos dueños de la posesión”, explican desde el club. Los dos primeros goles llegaron en los minutos veinte y veinticinco con Orduán y Pelayo.

Tras la segunda parte, el equipo visitante salió con fuerza, pero no logró llegar al gol. En el minuto 76 Toni consiguió sentenciar el partido a favor de La Espina con el tercer gol.