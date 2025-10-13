Láneo, en Salas, vive desconectado: así es la lucha vecinal contra el aislamiento digital que sufre el pueblo

A unos veinte minutos de Salas y a media hora de Oviedo se encuentra el pueblo de Láneo. Goza de una ubicación privilegiada por su proximidad al centro de la región, sin embargo, los vecinos viven un auténtico calvario por la falta de cobertura móvil. Este mal conocido está acabando con su paciencia y exigen soluciones. "Vamos a pelear por esto porque es un asunto fundamental para el futuro del pueblo. Queremos una solución por el bien de los vecinos y por el futuro del pueblo, no podemos seguir así en 2025", señala Carmen Gómez, portavoz de la Asociación de Cultura tradicional y desarrollo rural Láneo.

Gómez deja claro que la asociación no solo nació para promover actividad en el pueblo, sino también para resolver los problemas de esta localidad rural "y este es ahora mismo el problema fundamental". Con ella coincide la presidenta del colectivo, María del Carmen Fernández. Ella tiene casa en Oviedo, pero desde la pandemia teletrabaja desde Láneo: "Se puede hacer, pero a base de echar horas". En este sentido, señala que tareas tan sencillas como hacer una transferencia se convierten en una odisea en el pueblo. "Cuando inicias el proceso, te llega un mensaje al móvil de seguridad, el caso es que si no introduces el número dentro de un tiempo el proceso caduca y hay que empezar de nuevo. Pues aquí empiezas y tienes que salir corriendo con el móvil en busca de cobertura para lograr el número a tiempo", señala.

Otro ejemplo: hace unos días le tocó socorrer a un vecino que tuvo una urgencia médica. "Tuve que salir en busca de cobertura y cuando el médico empezó a hacerme preguntas del paciente no podía contestar porque no podía estar con él. Este problema llevamos sufriéndolo años y es una queja común de todo el pueblo", señala esta mujer, que coincide con Gómez en que hace falta una solución.

El mayor problema es el de la falta de cobertura móvil. En las viviendas tienen fibra, por lo que Internet ha mejorado mucho, aunque señalan que en algunos hogares sigue dando problemas. "Así que en casa te vas apañando, pero en cuanto sales, no tienes cobertura", apunta Gómez, que señala que el problema es que el pueblo está en un valle, con lo que "necesitamos repetidores potentes" para resolver el problema.

El colectivo vecinal opina que el pueblo tiene muchas "posibilidades de futuro", pero se verán truncadas si no pone solución a la falta de cobertura. "Hoy con una buena conexión puedes trabajar en cualquier sitio, pero en Láneo te quedas incomunicado. Vivir así actualmente es complicado porque el móvil hace falta para todo", señala Carmen Gómez.