La autovía a La Espina, una obra a trozos

La construcción de la autovía Oviedo-La Espina (A-63) es algo muy parecido a una labor de "patchwork".Esta gran infraestructura asturiana ha avanzado a costa de unir pequeños tramos, como se hace en la popular técnica de costura con los retales. Aunque es muy poco probable que una prenda tarde tanto en confeccionarse como en concluirse esta autovía: 49 kilómetros en total y con más de 36 en servicio –por trozos–, tras una inversión millonaria que cuesta calcular entre reajustes, modificados y también fondos detraídos, y más de tres décadas en obras.

"Y para seguir", dice convencida Maribel Rodríguez, portavoz de la plataforma ciudadana "El Suroccidente también es Asturias", nacida para defender la comarca y reclamar proyectos que contribuyan a su avance y progreso. La autovía es uno, quizás el fundamental. Pero el interés creciente de empresarios y vecinos por que se concluya entera entre la capital asturiana y La Espina (Salas) es inversamente proporcional a la determinación política por sacarla adelante.

Los vecinos tienen claro, por experiencia, que no habrá más avances hasta una nueva cita electoral, bien sea regional o nacional, para lo que –si no hay adelantos– quedan dos años. "Somos muy incrédulos, pero no por ello dejaremos de insistir y recordarlo. No puede ser que se lleven más tres años para asegurar y retirar un argayo y aún no se haya acabado", añade Rodríguez.

Se refiere al gran desprendimiento de tierra que se produjo en abril de 2022 y obligó a parar irremediablemente la construcción del tramo Cornellana-Salas de la autovía. Un trayecto muy avanzado entonces en algunos puntos –como en la zona más cercana a Cornellana–, pero que ahora ha sufrido un claro retroceso. Porque lo construido hace cuatro años –se llegaron a colocar guardarraíles, pintar líneas, colocar señales– está muy deteriorado.

Estado del tramo entre Cornellada y Salas de la autovía a La Espina ya construido y afectado por la falta de mantenimiento. / FERNANDO RODRÍGUEZ

En sentido a La Espina, cuando la autovía concluye en Cornellana es fácilmente visible que la capa de asfalto está prácticamente comida por las hierbas, que crecen sin freno por cunetas, entre los pivotes colocados para cerrar el acceso y han colonizado el enorme talud de tierra junto al que se circula para salir de la calzada y continuar hacia Salas por la antigua (y deteriorada) nacional 634. "Tendrán que gastar más dinero en arreglar algo que se había construido", lamenta Maribel Rodríguez.

En la otra punta del tramo, cerca de Salas, la imagen es más desoladora aún, con más maleza, montañas de barro, señales medio tirada... Una imagen que en conjunto da más sensación de abandono que de autovía en construcción.

En las inmediaciones se desarrollan las obras para afianzar la ladera, una ingente actuación que en su día se presupuestó en 14,5 millones de euros para "coser" la montaña con potentes anclajes. La última fecha que se ha dado para acabar es "para 2026", en palabras del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que informó días atrás en la Junta General del Principado. "Ni ellos lo saben", lamenta la portavoz de la plataforma.

Estado del tramo entre Cornellada y Salas de la autovía a La Espina ya construido y afectado por la falta de mantenimiento. / FERNANDO RODRÍGUEZ

"Nadie se compromete a una fecha concreta, ni siquiera aproximada para acabar el tramo", se queja el alcalde salense, Sergio Hidalgo, quien admite, como muchos otros, que es imposible saber cuánto lleva de retraso, después de tantas modificaciones que ha sufrido el calendario, que comenzó a finales de la década de los 90 del siglo pasado con las obras del tramo Oviedo-Latores, inaugurado en 1999. Las aperturas llegaron progresivamente a lo largo de la siguiente década, si bien siempre la técnica del "patchwork" –primero una calzada de doble carril, un poco más tarde la siguiente–, pero luego los avances se ralentizaron y ahora no hay nada en marcha.

"No me parece una respuesta de un consejero decir que ‘espera’ que esté para 2026 acabada la obra", critica Sergio Hidalgo. "Se debe concretar por respeto a esta comarca, a todo el Occidente. Deben ser más claros en los plazos que maneja el Ministerio de Transportes para abrir Cornellana-Salas. Pero es que nadie habla de la segunda calzada desde el Reguerón hasta La Espina". El regidor salense advierte de que el sentir que cunde entre la población es que "somos ciudadanos no de tercera, sino de cuarta, porque esto está en la situación que está. Yo no creo que esté para 2026 como espera el Consejero Calvo".

Estado del tramo entre Cornellada y Salas de la autovía a La Espina ya construido y afectado por la falta de mantenimiento. / FERNANDO RODRÍGUEZ

Cornellana-Salas no es lo único pendiente. Transportes también tiene que reanudar la segunda calzada hasta La Espina. La primera calzada abrió en 2012. Entonces se dijo que en pocos años se completaría todo. Pero también una mala suerte en forma de argayos e inestabilidad del terreno complicaron los avances y obligaron a modificar el proyecto.

En el futuro está seguir con la autovía desde La Espina hasta Ponferrada (León). Incluso se ha hablado de un eje hasta la costa para enlazar con la autovía del Cantábrico. Los vecinos del Occidente dicen consolarse, de momento, con que esta gran vía de comunicación con el siempre olvidado Occidente llegue, como era la idea inicial, hasta La Espina.