Los pensionista y jubilados de Salas celebran su comida anual con un homenaje especial

La Asociación de Pensionistas y Jubilados “El Castillo de Salas” celebró este fin de semana su comida anual en la que juntaron a 160 comensales y rindieron homenaje al integrante de protección civil Fermín, actualmente jubilado, pero que fue trabajador municipal y también de ambulancias.

“Fermín es una persona que siempre tiene una sonrisa en la cara, es muy participativo y nunca dice que no a nada”, subraya Trinidad Pertierra, vocal del colectivo, que suma casi un centenar de socios.

La comida, ya tradicional de la asociación, contó con diferentes actuaciones musicales a lo largo de la jornada. La sesión vermú estuvo amenizada por el Coro Villa de Salas y ya después de comer continuaron las distintas actuaciones para invitar a todos los asistentes a bailar.

Asistentes a la comida de la Asociación de Jubilados y Pensionistas. / Ayuntamiento Salas

En la comida, además de los socios también se invitó a participar a representantes de otros colectivos del concejo, en total asistieron una decena de asociaciones. Además de representantes municipales, entre ellos el alcalde, Sergio Hidalgo, que agradeció a la asociación la organización del evento y aprovechó para reconocer el trabajo del homenajeado. “Es un vecino que colabora de forma habitual y desinteresada en multitud de actividades del concejo y que siempre está dispuesto a ayudar donde sea necesario”, dijo.

Además de esta cita anual, la Asociación de Pensionistas y Jubilados “El Castillo de Salas” organiza cada sábado una tarde baile en la que todos los asistentes pueden cenar de forma gratuita. “Trabajamos todo el año para organizar actividades que animen a la gente a salir de casa, es una motivación y muchos esperan toda la semana que llegue el sábado para acudir al baile”, cuenta Pertierra, que además del trabajo que realiza la junta directiva para obtener fondos también cuentan con el apoyo de diferentes empresas del municipio.

“Hacemos un trabajo sin ánimo de lucro para poder organizar actividades, ahora estamos preparando un viaje”, comenta. Entre otras de las actividades, organizan talleres de madera y manualidades, así como una jornada de convivencia con residentes de las residencias de mayores de Mallecina y Salas, en el que además de una comida cuentan con la animación de una actuación musical o teatral.

El colectivo cuenta con muchos años de historia, pero renació con fuerza tras la pandemia y en la actualidad presume de tener buena salud y de conseguir su objetivo de movilizar a las personas mayores y ofrecerles espacios y actividades de disfrute que las sacan de la rutina y les ayudan a socializar.