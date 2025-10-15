Este es el concierto que no te puedes perder esta tarde en Salas para celebrar el Día de la Mujer Rural

El Ayuntamiento de Salas celebra el Día Internacional de la Mujer Rural con música. En concreto la del grupo "Música de Sofá", que actuará esta tarde con un concierto titulado "Canciones Inmortales". La actuación será a las 20:00 horas en el pabellón de La Veiga, en pleno centro de la villa.

La concejala de Cultura, Ana Pérez, explica que este grupo ya actuó en Salas en otra ocasión y "gustó mucho", por lo que han vuelto a contar con él para esta ocasión tan especial como es celebrar a las mujeres rurales. "Repetimos con un concierto diferente", precisa Pérez.

El Ayuntamiento recuerda la actuación en sus redes sociales, donde lanza un mensaje de agradecimiento a las mujeres rurales: "Gracias por vuestro constante esfuerzo y trabajo".