Un grupo de salenses descubren la ópera en el Campoamar: "Fue nuestra primera vez, pero no la última. Nos entusiasmó"

Alrededor de medio centenar de vecinos, algunos asiduos al género, tuvieron la oportunidad de asistir al ensayo de Romeo y Julieta

El alcalde de Salas, a la derecha, junto a un grupo de vecinos en las gradas del Campoamor.

T. Cascudo

Salas

La salense Carmen Lueje fue una de las afortunadas que este lunes pudo asistir al ensayo general de la obra maestra "Roméo el Juliette", de Charles Gounod, en el teatro Campoamor, de Oviedo. "Gracias a todos los que lo hicieron posible. Tanto para mi hija como para mi fue nuestra primera ópera, perono va a ser la última, nos entusiasmó", señaló la mujer en las redes sociales del Ayuntamiento de Salas, que organizó la experiencia de la mano de Ópera de Oviedo. Alrededor de medio centenar de salenses participaron en la cita.

"Había de todo, gente que había ido en alguna ocasión a la ópera, gente asidua y otros que no habían ido nunca. Todo el mundo salió encantado y fascinado. Te avisan al principio de que es un ensayo y, por tanto, puede haber algún corte, pero transcurrió de manera normal, como si hubiese sido el estreno", señala la concejala de Cultura, Ana Pérez, que participó en la cita junto al alcalde, Sergio Hidalgo.

Foto de grupo de parte de los salenses asistentes al ensayo en el Campoamor.

La entidad Ópera de Oviedo, dentro de su programa "Ópera en el territorio", organizó una actividad para que los salenses conocieran esta adaptación de Romeo y Julieta. En primer lugar se hizo una charla en Salas en la que se sortearon cincuenta entradas para el ensayo celebrado ayer. El segundo acto era participar en el citado ensayo, algo que entusiasmó a los participantes. "Tenemos que agradecer al presidente de Ópera de Oviedo y a las dos trabajadoras que nos atendieron el trato recibido. Hablamos con ellos de futuras colaboraciones", señaló la concejala de Cultura.

