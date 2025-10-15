Los salenses Luis Borra y Alejandro Fernández conquistan (por segunda vez consecutiva) el Rally del Bierzo: "En 2026 intentaremos el triplete"

Los salenses Luis Borra y Alejandro Fernández ya están de vuelta a casa tras ganar, el pasado fin de semana y por segundo año consecutivo, el noveno Rally Tierra del Bierzo. Piloto y copiloto están felices por el triunfo y prometen seguir dando alegrías a la afición local: "Si Dios quiere, en 2026 estaremos allí de nuevo para intentar el triplete".

A los mandos del Hyundai i20 de RMC, Borra dejó claro su dominio desde el primer tramo de esta prueba con casi noventa kilómetros cronometrados. "La particularidad de este rally es que se corren muchos kilómetros, de hecho, uno de los tramos tiene casi 17, algo que no es habitual", señala Borra, salense de Villazón, de 39 años. "Aunque no tiene muchos inscritos, es un rally que nos gusta", añade. Otro aspecto que le motiva es que los tramos son secretos hasta el día antes de la prueba, por lo que no puedes ir a entrenar con antelación, ya que se desconoce el itinerario.

Copa Micra

En 2024 Borra y Fernández ganaron por primera vez el Tierra del Bierzo, que tiene salida y meta en Ponferrada. Entonces llegaron a la cita de tierra gracias a su victoria en 2023 en la Copa Micra, que se corre entre Asturias y León organizada por la asociación Cornellana Motor y cuyo principal patrocinador es el Ayuntamiento de Salas. "El premio de esta Copa son 4.000 euros, dinero que te permite correr una carrera con ese vehículo. En mi caso, la del Bierzo", señala. Y otro dato, el vencedor de esta Copa en 2024 fue el también asturiano Pablo Álvarez, que logró la segunda posición en tierras leonesas.

El Ayuntamiento de Salas felicitó a los pilotos salenses por su doblete en León: "Este éxito es fruto del talento y del gran trabajo que hace la organización de la Copa Micra-Tierra, a la que felicitamos. Desde la Concejalía de Deportes y el Ayuntamiento es un orgullo ver estos resultados", señala el consistorio en sus redes sociales. El rally Tierra del Bierzo corre a cargo de la Escudería Médula Sport y es puntuable para el Campeonato de Castilla y León de Rallyes de Tierra.

Sexta victoria

El piloto Luis Borra logró con este título el quinto campeonato de su trayectoria. Empezó a correr en 2007 y en casa ganó en 2016, en el rally del Viso. Ganó otros dos años el rally de Luarca, en 2014 y 2016. A estos tres triunfos se suma el doblete de El Bierzo. Además, a su palmarés hay que sumar su triunfo en la copa Micra en 2023.

Este año solamente corrió el rally de El Viso y ahora el de León. "Prefiero correr menos y tener dinero para alquilar un coche para la competición. Por eso, solo hago dos o tres carreras. Tampoco dispongo de mucho tiempo y, a medida que te haces mayor, dedicas más tiempo a la familia y al trabajo", relata el salense, orgulloso de pertenecer a un concejo que apuesta por el deporte del motor.

"Salas es el concejo que más pruebas deportivas tiene en automovilismo. El Ayuntamiento tira mucho de este deporte, nos apoya y siempre está animando", celebra el piloto de Villazón.