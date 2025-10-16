Adjudicada la construcción de una pista de pádel cubierta en Salas (y podría estar lista muy pronto)
Dos empresas optaron a la licitación, que se llevó la firma local Trabajos Salense
El Ayuntamiento de Salas acaba de adjudicar en 59.521,44 euros la construcción de la primera pista de pádel cubierta del concejo. Se ubicará en el complejo deportivo de la villa salense, al lado del polideportivo, y los trabajos correrán a cargo de la firma local Trabajos Salense. El plazo de construcción será de dos meses, por lo que la nueva infraestructura, subvencionada con fondos europeos, podría estar lista este año.
En total, dos empresas optaron a este contrato, licitado en 59.821,44 euros. La memoria justificativa de la obra señalaba que la práctica del pádel ha crecido en toda Asturias y también en Salas "motivo por el cual son numerosos los vecinos que vienen demandando la construcción de una pista de pádel en el municipio y así evitar tener que desplazarse a otras localidades para la práctica de este deporte".
El Ayuntamiento disponía de un espacio público "idóneo" para su ubicación, así que puso en marcha el proyecto para "atender a la demanda existente y facilitar la práctica de este deporte instalando una pista, en este caso cubierta, para garantizar su uso pese a la climatología característica de la zona".
