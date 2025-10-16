Los Jóvenes Empresarios premian a la salense Casa Ramón por ser un ejemplo de relevo generacional
"Es un reconocimiento que dedico a mis padres, Ramón y Marisa, por el trabajo, la dedicación y el ejemplo que me dieron", señala Rocío Fernández
Rocío Fernández, responsable de Casa Ramón, recibió este miércoles en Pola de Sierro uno de los galardones anuales de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). En concreto, el accésit de Relevo Generacional, que la empresaria dedicó a sus padres, los salenses Ramón Fernández y Marisa González, vecinos de Cortes y Alava, respectivamente, por "el trabajo, la dedicación y el ejemplo" a seguir.
Rocío Fernández nació en Oviedo, pero se siente salense, el concejo donde clava sus raíces la Ganadería Casa Ramón que fundó su padre en 1973 y de donde sale la carne materia prima de las conservas del obrador Casa Ramón. Formada en Administración y Dirección de Empresas, Fernández dio en 2021 un giro a la empresa familiar elaborando conservas de fabada, pote, albóndigas y carne guisada.
La joven dio las gracias a AJE y al jurado "por creer que nuestro proyecto es ejemplo de relevo generacional" y, a renglón seguido, contó la historia de sus padres. "Con este premio se reconoce el valor de un joven de 16 años que partió solo hacia Madrid en busca de un futuro mejor, pero que nunca perdió de vista volver a Salas, a casa", contó Rocío. Añadió que cuando se unió a su madre hicieron de Casa Ramón una casa de comidas "reconocida por su producto de calidad y cocina tradicional", en referencia al restaurante que durante años regentaron en El Fontán, de Oviedo.
"Ahora solo recojo el testigo de lo que me habéis enseñado, evolucionando acorde al tiempo que nos toca vivir. Ganadería Casa Ramón quiere continuar con sus raíces, en Salas, en el campo, con la carne y los embutidos que nos dieron origen y llevarlos a la mesa de los consumidores a través de nuestras conservas artesanales, a través de una línea de productos de quinta gama", añadió la galardonada, que desveló que muy pronto la firma que dirige dará el salto al mercado nacional. Y añadió: "Pero siempre apostando por el saber hacer y la calidad que nos vio nacer".
