Nueva cita ganadera en Salas: llega la Feria de Mulas, este sábado, a las Naves de la Recta
"Espero que haya mucho ganado y la gente se anime", señala el edil de esta cita que recuerda una tradición ancestral
El Ayuntamiento de Salas organiza este sábado su Feria de Mulas, una cita que recuerda una ancestral tradición del concejo que tenía lugar cada primer martes de octubre. El encuentro ganadero se creó hace cuatro años como homenaje a aquel evento histórico y el consistorio espera reunir un buen número de animales, tanto de vacuno como de caballar, en las Naves de la Recta de Salas. La Feria de Mulas se celebrará durante la mañana.
"Espero que haya mucho ganado y la gente se anime. Es una feria que se recuperó hace cuatro años para rememorar el martes de mulas, que era una tradición muy antigua", señala el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, sobre el evento. No obstante, es consciente de que hoy en día es complicado sacar las ferias adelante: "Es difícil, pero hay que mantenerlas porque es guapo que la gente se encuentre y haya compra venta, se pueda lucir el ganado del concejo. Es un atractivo más, un aliciente para el sector y nosotros siempre apostamos por las ferias y los concursos de ganado".
El alcalde de Salas anima a participar en el evento, máxime en un concejo donde las ferias siempre tienen tirón. "Esta Feria de Mulas se está intentando abrir un hueco en el calendario", añade el regidor.
