Este es el singular club para mujeres líderes que ha creado la televisiva salense Luján Argüelles

"Crecí en un pequeño pueblo de 1.000 habitantes en Asturias, y durante toda mi vida he estado luchando contra las rígidas expectativas familiares y las mías propias. Partí a Madrid para perseguir mi sueño de ser periodista en la radio y en la televisión, y todo parecía ir genial (eso es lo que creía yo por ese entonces). Sin embargo, por dentro me sentía vacía. Pasé años buscando validación en otras personas, hasta que a los 37, mi vida dio un giro inesperado".

Es el testimonio de la presentadora de televisión y salense Luján Argüelles. Acaba de crear el "Club Mujeres Líderes 360", en el que invita a otras mujeres como ella a "transformar tu camino de vida a través de escucharte y haciéndote respetar". Su carta de presentación es su propia historia, que confía que sirva de inspiración a otras mujeres, para que transformen su "dolor en fuerza y en una vida plena".

"Al borde del abismo"

Volviendo a su relato. Cuenta que se quedó embarazada "sin planearlo y me despidieron. Todo se derrumbó, haciéndome sentir que mi mundo se venía abajo". Corría el año de 2020 y la salense se sintió "al borde del abismo, pero mi coach me impulsó a tomar acción y a liberarme del peso de mi propia conciencia, ganando autoconfianza y marcando el inicio de mi transformación". Señala Argüelles que en ese momento "dejé de vivir en piloto automático" y empezó "a escucharme, a cambiar mis hábitos y mi forma de ver la vida. Comprendí el verdadero poder de la comunicación".

Su experiencia, dice, la ha convertido en una Mujer Líder 360 que "ya no necesita la validación de nadie" y por eso anima a otras mujeres a seguir su camino con este singular club que plantea un viaje de tres meses. El objetivo es que las participantes mejoren su salud, su situación laboral y sus relaciones.

"Vas a tener un plan de acción que te obligará a ponerte en acción desde el primer día. Sin teoría, sin esperas. Podrás observar mejoras diarias en tu confianza, tus conocimientos o tu forma de hablar y de actuar", señala la salense en la web de presentación de su nuevo proyecto. Además, compagina esta aventura con su carrera televisiva. De hecho, está a punto de estrenar un nuevo programa donde el Camino de Santiago tiene un papel protagonista.