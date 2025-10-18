Este es el plan de Salas para mejorar el edificio de la escuela de bebés y ganar espacio para las asociaciones y los emprendedores

El Ayuntamiento de Salas quiere exprimir al máximo el edificio donde se ubica la escuela de bebés "Pequenos". La planta baja del inmueble, construido en 2021, se dedica a local de asociaciones pero está "desaprovechado su potencial". La rehabilitación del inmueble permitirá ampliar los locales para los colectivos y también disponer de espacio para los emprendedores del concejo. La redacción de este proyecto acaba de adjudicarse por 45.703 euros a la firma Álvarez Arango Arquitectos, con sede en Oviedo.

El anteproyecto de la rehabilitación baraja una estimación de 477.825, 36 euros para llevar a cabo la rehabilitación del equipamiento. La idea es subsanar las "numerosas deficiencias técnicas" del edificio, además de ejecutar "una reordenación del espacio en la planta baja, ya que en la actualidad está muy desaprovechado en su potencial para dar servicio a las diferentes asociaciones locales". De hecho, esta planta cuenta con un espacio diáfano "totalmente infrautilizado" que ocupa casi la mitad de su espacio útil.

La empresa adjudicataria se hizo con la licitación al superar a la otra firma que se presentó al proceso. Ahora tiene hasta junio de 2026 para realizar el encargo.

Vista trasera del inmueble en el que se aprecian las dos plantas. / T. Cascudo

Espacio para el tejido asociativo

"La distribución de la planta baja necesita una adecuación para que pueda tener un mayor uso por las diferentes asociaciones sociales del municipio, ya que son muchas las que insistentemente demandan al Ayuntamiento de Salas un espacio para sus reuniones y para la realización de las actividades que les son inherentes, teniendo que hacerlas actualmente en locales que suponen un coste de alquiler y/o que no reúnen las condiciones que este edificio les puede aportar", señala el documento previo.

El consistorio señala que con la reordenación de la planta baja también se podrán "dedicar espacios para el impulso de la actividad de emprendedores y PYMEs de Salas". En este sentido, plantean el uso de los inmuebles para realizar reuniones de trabajo o acciones de formación. De hecho, otro de los planes es homologar el inmueble para impartir formación.

El edificio se ubica en la calle El Faces y es propiedad del Ayuntamiento de Salas. Está muy bien ubicado, en la zona deportiva y escolar de la villa. Se emplaza en una parcela de 1.838 metros cuadrados y cuenta con una superficie total construida de 787 metros cuadrados. "El proyecto propone intervenir sobre la totalidad del edificio esto es, una rehabilitación integral del mismo, afectando al exterior y a ambas plantas, especialmente a la planta baja, que es la que mayores carencias presenta, además de realizarse una adecuación de la distribución interior",precisa el documento previo.

Deficiencias del inmueble

El documento elaborado por el consistorio detalla las "numerosas deficiencias en la envolvente exterior" del edificio. Y añade: "Si bien no son de especial gravedad cada una de ellas, en su conjunto sí que suponen la necesidad de una rehabilitación integral del mismo". En este sentido, detallan que el acceso a la planta baja está en mal estado "teniendo que realizarse por un camino de grava, y estando la puerta junto a un terraplén de tierra que cuando llueve genera suciedad en la entrada".

Otro problema es que "una parte importante de la planta baja (sótano) no está habilitada, pues se encuentran sin terminar las obras iniciales". El consistorio señala que "no se han realizado inversiones en el edificio desde su construcción y entrada en funcionamiento en el año 2011". Es el consistorio con cargo al presupuesto municipal el que se ocupa de los mantenimientos mínimos.