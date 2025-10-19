Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo récord turístico en Salas: tras un exitoso verano, acaba de superarse la cifra anual de visitantes de 2024

"Queremos dar las gracias a todas las personas que han elegido este concejo como destino", señala el consistorio tras los buenos datos cosechados

Ambiente en la última Feria Medieval de Salas.

Ambiente en la última Feria Medieval de Salas. / T. Cascudo

T. Cascudo

Salas

Salas está de moda. Así lo confirman los datos de la Oficina de Turismo municipal, que cerró este fin de semana la temporada de apertura ininterrumpida al público con datos de récord. Según el consistorio, en lo que va de año, ya van más de 8.580 turistas contabilizados, por encima de los 8.520, la marca histórica del año 2024.

"Queremos dar las gracias a todas las personas que han elegido Salas como destino, que han pasado por nuestra oficina, disfrutado de nuestro patrimonio, nuestros paisajes, nuestra gastronomía y nuestra hospitalidad. Aún quedan más de dos meses por delante y estamos convencidos de que Salas seguirá sorprendiendo a nuevos visitantes. ¡Este concejo todavía tiene mucho que ofrecer, que contar y que descubrir!", señalan desde el Ayuntamiento salense.

La Oficina de Turismo cerró el sábado sus puertas con nada menos que cien turistas en una sola jornada. Además, este verano ya fue el mejor verano de la historia y, durante la Feria Medieval, se vivió un lleno de récord. De hecho, en el fin de semana, 1.800 personas subieron a la Torre Valdés-Salas, referente turístico de la villa y cuya entrada está en el local de la oficina turística.

