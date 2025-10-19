Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salas se da a conocer en Castilla y León: esta es la feria en la que ha participado el municipio

"Se celebró en el medio de León y hubo mucha afluencia de público", señala el alcalde salense, que acudió a la cita el viernes y este domingo

El alcalde de Salas posa con dos expositores habituales de la cita de Cornellana en el stand salense.

T. Cascudo

Salas

Salas estuvo muy presente este fin de semana en la ciudad de León. El motivo es la participación del consistorio en la Feria Destino Pesca Castilla y León. En el stand salense se promocionó una de las citas pesqueras más emblemáticas de Asturias como es la subasta del Campanu de Asturias y también la Feria del Samón Capenastur-Asturpesca, que se celebra en Cornellana.

El propio alcalde, Sergio Hidalgo, ejerció de embajador y estuvo presente en la cita tanto en la jornada inaugural del viernes como este domingo. "Se celebró en el medio de León y hubo mucha afluencia de público. Nosotros expusimos tanto nuestra feria, como la subasta, pero también aprovechamos para dar a conocer turísticamente nuestro concejo. Fue muy positiva", señaló Hidalgo, que también aprovechó para establecer contacto con expositores de cara a su participación futura en la cita de Cornellana.

Visitantes en el expositor de Salas.

Destino Pesca Castilla y León 2025 es un evento "que ofrece una amplia propuesta de actividades abiertas a toda la ciudadanía" y que se desarrolla en distintos espacios emblemáticos de la ciudad de León, como la Plaza Mayor, el Museo Diocesano y el Palacio de Gaviria.

