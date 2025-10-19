Salas se da a conocer en Castilla y León: esta es la feria en la que ha participado el municipio
"Se celebró en el medio de León y hubo mucha afluencia de público", señala el alcalde salense, que acudió a la cita el viernes y este domingo
Salas estuvo muy presente este fin de semana en la ciudad de León. El motivo es la participación del consistorio en la Feria Destino Pesca Castilla y León. En el stand salense se promocionó una de las citas pesqueras más emblemáticas de Asturias como es la subasta del Campanu de Asturias y también la Feria del Samón Capenastur-Asturpesca, que se celebra en Cornellana.
El propio alcalde, Sergio Hidalgo, ejerció de embajador y estuvo presente en la cita tanto en la jornada inaugural del viernes como este domingo. "Se celebró en el medio de León y hubo mucha afluencia de público. Nosotros expusimos tanto nuestra feria, como la subasta, pero también aprovechamos para dar a conocer turísticamente nuestro concejo. Fue muy positiva", señaló Hidalgo, que también aprovechó para establecer contacto con expositores de cara a su participación futura en la cita de Cornellana.
Destino Pesca Castilla y León 2025 es un evento "que ofrece una amplia propuesta de actividades abiertas a toda la ciudadanía" y que se desarrolla en distintos espacios emblemáticos de la ciudad de León, como la Plaza Mayor, el Museo Diocesano y el Palacio de Gaviria.
