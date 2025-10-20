La Barraca celebra su fiesta del maíz: panoyas de Valderrodero y la ilusión compartida de mantener la tradición
La cita, impulsada por el cronista del concejo José de Arango, sirve para recordar las tareas colectivas de antaño en torno al producto
La localidad salense de La Barraca celebró este fin de semana la décimo cuarta edición de su Fiesta del Maíz, una celebración que tiene lugar en la nave de Casa Claudio y que gozó de muy buena participación. El objetivo de esta cita, una idea del periodista y cronista de Salas, José de Arango, es recordar las faenas del campo en torno al maíz.
Cuentan los organizadores que la fiesta comenzó a las seis y media de la tarde con la puesta en marcha del molino de agua para moler el maíz. Más tarde, tuvo lugar el tradicional esfoyón en la nave del popular bar tienda. En este caso, las panoyas fueron donadas por la ganadería Sandi, de la localidad salense de Valderrodero.
No faltaron los bollos preñaos elaborados por la panadería Luis, ni tampoco embutidos de La Venta, en Mallecina. Como alternativa se sirvió pizza hecha en Casa Claudio, que también elaboró arroz con leche como postre. El fin de fiesta lo puso el Dúo Cover, que amenizó el baile.
En la fiesta estuvo presente el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, que se acercó a celebrar con los vecinos de La Barraca.
