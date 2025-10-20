Marcos Rodríguez, el salense que se ha colado en el podio de las mejores sidras caseras de Asturias

Marcos Rodríguez, vecino de Otero (Salas), logró este domingo en Villaviciosa la guinda a un año redondo en lo que a su producción de sidra se refiere. Logró el segundo premio en el certamen de Benia de Onís, se impuso en el salense y acaba de lograr un meritorio tercer puesto en el campeonato de Asturias, que se celebra en Villaviciosa y donde se dan cita las mejores sidras caseras de Asturias. "No me lo esperaba, pero es una satisfacción grande porque se reconoce el trabajo de todo el año", señala este productor de la conocida como Casa Cruzo.

"En Villaviciosa están las tres mejores sidras de cada concejo y, además, me quedé a solo cuatro puntos del primero", apunta el productor, muy agradecido a su familia y a la gente que le ayuda a sacar adelante una producción de premio. "Creo que para el concejo y la asociación de Salas es una cosa buena, nos da difusión y espero que sirva para que más gente se anime a aprender a hacer bien la sidra porque al final se trata de eso y de dar a conocer lo que hacemos y el concejo", señala Rodríguez, que forma parte de la Asociación de sidra casera de Salas, organizadora del concurso local.

Doce seleccionados

El VIII Concurso Sidre Casera "Mundo Collada" de Villaviciosa contó con la participación de 55 lagares de veintidós municipios, si bien fueron doce los seleccionados para la gran final. El Ayuntamiento de Salas felicitó al salense en sus redes sociales: "Un gran logro que nos llena de orgullo y que pone de relieve que en Salas seguimos recuperando y cuidando la tradición sidrera. Nuestro concejo vuelve a sonar con el restallar de la sidra casera". Además, por casualidad, el concejal de Turismo de Salas, Alejandro Bermúdez, fue el encargado de entregar el tercer premio del certamen maliayés, que recayó en el salense.

También la Asociación de Sidra Casera de Salas felicita a Rodríguez por su "magnífico tercer puesto en la final regional de sidra casera". Y añaden: "Este logro no solo reconoce el esfuerzo y la pasión de Marcos por la sidra, sino que también nos llena de orgullo y nos anima a seguir trabajando por mantener viva la tradición sidrera en nuestro concejo".

Además del reconocimiento, Marcos Rodríguez recibió diez pomares, que plantará junto a otros tantos conseguidos en Salas. Tiene en mente plantar una hectárea para ampliar la producción de manzana. Precisamente está a punto de iniciar la mayanza de las manzanas, de cara a preparar la sidra del próximo año. Lo hará con la ilusión de mejorar un producto que ya valoran los jurados de toda Asturias.