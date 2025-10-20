Nace la Asociación Frisona de Salas con el objetivo principal de fomentar el concurso local de ganado

La Asociación Frisona de Salas (AFSA) acaba de presentarse en sociedad y su principal objetivo es el impulso al Concurso Morfológico de Ganado recuperado el año pasado con gran éxito. El colectivo está presidido por el ganadero Borja Fernández, que el año pasado dio un paso al frente para recuperar este histórico certamen.

"Cuando el año pasado decidimos organizar el certamen la gente era escéptica, pero el evento estuvo muy bien y logramos hacer un certamen con muchos animales y de calidad y queremos mantenerlo", señala Fernández, que regenta una explotación de recría en La Espina.

Cuenta el ganadero que la idea de formar una asociación ganadera en el concejo para dar soporte a este evento ya surgió el pasado marzo, mientras se preparaba el certamen. Sin embargo, era muy precipitado tenerla a tiempo para la cita. Así que hubo que esperar unos meses para conformar el nuevo colectivo, que acaba de presentarse en redes sociales con un vídeo en el que son protagonistas los jóvenes ganaderos del concejo.

"La idea es tener un soporte para lograr un trato más cercano entre ganaderos y patrocinadores. Tenemos un apoyo extraordinario del Ayuntamiento, pero para avanzar y hacer crecer el concurso hace falta una entidad", señala Borja Fernández.

Nueva cita en primavera

El reto principal del colectivo es sacar adelante el concurso, que tendrá lugar la próxima primavera, sin embargo, si todo sale bien, la idea es poder seguir generando actividades que refuercen y apoyen el sector ganadero. "Tenemos la suerte de tener ganaderías fuertes con gente joven que quiere continuar. Hay esperanza porque hay gente que quiere luchar por el sector y hay que apoyarles", señala este profesional, que defiende el buen momento de la ganadería salense, si bien sufre, junto al resto de la región, los problemas derivados de la excesiva burocracia y los ataques de la fauna salvaje.

Borja Fernández está convencido de que los concursos morfológicos son un escaparate ideal para mostrar a la sociedad el trabajo ganadero. "Suponen una oportunidad de que la gente vea lo que hacemos y cómo trabajamos. Lo veo fundamental", señala. Por eso está empeñado en hacer brillar la cita salense.