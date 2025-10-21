Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si quieres conocer el Servicio de Atención Ciudadana del Principado debes acudir a esta charla en Cornellana

La actividad será a las 17:30 horas en el Telecentro de la localidad salense

Calle central de Cornellana.

Calle central de Cornellana. / T. Cascudo

T. Cascudo

Salas

El Telecentro de Cornellana acogerá mañana, miércoles, a las 17:30 horas, una charla informativa sobre el Servicio de Atención Ciudadana (012) del Principado de Asturias. La sesión estará a cargo de Nicanor Rodríguez Romero, jefe de Servicio de Atención y Participación Ciudadana, y José Ramón Rodríguez Pérez, jefe de Área de Atención Ciudadana, quienes explicarán el funcionamiento del servicio 012, sus recursos y las facilidades que ofrece a la ciudadanía para resolver gestiones y consultas con la administración autonómica.

El encuentro está organizado por el Ayuntamiento de Salas, a través de su Concejalía de Servicios Sociales, con la colaboración del Principado de Asturias, y está abierto a toda la población interesada en conocer mejor cómo acceder a los servicios públicos de manera sencilla y eficaz.

Esta actividad se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Salas por acercar la administración a los vecinos y fomentar la participación ciudadana.

