El Salas se lleva el derbi frente a La Espina y se mantiene en lo alto de la tabla

El concejo de Salas registró este fin de semana el segundo derbi de la temporada, en este caso el que enfrentó al Salas con la Unión Deportiva La Espina en el campo de El Zaguán. Los salenses ganaron por dos goles a cero. Por su parte, los de Cornellana lograron otra goleada (cinco goles a cero frente al Belmonte), por lo que se sitúan en la segunda posición de la tabla.

El entrenador del Salas, Roberto Balsera, se muestra satisfecho por la victoria por dos goles a cero en La Espina. "Fue un partido en el que llevamos la iniciativa ante un rival bien organizado que buscaba crear peligro a través de balones aéreos. En la primera parte dominamos el balón y generamos llegadas, aunque nos faltó competir mejor. En la segunda dimos un paso adelante y generamos ocasiones que nos dieron la victoria", señala Balsera.

Considera que fue "un resultado justo ante un buen rival que nos da moral para seguir en esta línea". Los de Salas ocupan la cuarta posición de la tabla con nueve puntos.

Foto del Salas en El Zaguán. / R. T. C.

Por su parte, la Unión Deportivo La Espina considera que el del domingo fue un "partido exigente ante nuestros vecinos de Salas, en el que nos faltó llegada, juego combinado, y en el que algunos errores nos costaron el resultado final". La directiva de La Espina considera que "toca reflexionar sobre los errores cometidos y seguir trabajando para conseguir un mejor resultado en la próxima jornada". Los de La Espina dan las gracias a la afición por arroparles y hacerles "sentir que siempre jugamos en casa".

Cornellana de goleada en goleada

Tras iniciar la temporada con una derrota, los de Cornellana se han puesto las pilas y llevan dos goleadas. La primera por siete goles a cero frente al San Fernando y la segunda tuvo lugar este domingo frente al Belmonte, ganando por cinco goles a cero. Este triunfo fuera de casa permite a los de Cornellana afianzarse en lo alto de la tabla, en concreto, ocupan el segundo puesto, solo por debajo del Club Deportivo Los Campos. El club suma nueve puntos.

El partido comenzó guardando un minuto de silencio por Ramiro, expresidente y socio cofundador del Cornellana. "Ramiro, además de ser una persona muy querida por todos nosotros, consiguió dos ascensos, además de realizar importantes mejoras en las instalaciones de Vistalegre", relatan desde el club.

El presidente de la entidad, Michel Prieto, celebra la tercera victoria consecutiva del equipo y da ánimos al Belmonte, equipo formado esta temporada. "Les deseamos lo mejor, sabemos que los inicios son duros", señaló.