23.000 euros para limpiar ríos y arroyos entre Villarín y La Barraca, en el concejo salense
El Aranguín y los regueros La Bordinga y Carbayalentre están siendo protagonistas de esta limpieza
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) tiene en marcha trabajos de "mantenimiento, conservación y mejora" en varios cauces de Salas. En concreto, se está actuando en el río Aranguín y en los regueros La Bordinga y Carbayalentre, ubicados entre las localidades salenses de Villarín y La Barraca.
"Las actuaciones se ejecutan a lo largo de varios tramos que suman unos 3.070 metros y cuentan con un presupuesto de 23.000 euros", señala la CHC. El organismo precisa que las labores principales "consisten en la retirada de varios árboles caídos o con peligro de caída, así como otros restos vegetales acumulados, con el objeto de mantener la capacidad de desagüe de los cauces".
La empresa pública Tragsa se encarga de esta actuación, enmarcada en el Programa de mantenimiento y conservación de cauces que la CHC desarrolla fuera de las zonas urbanas. En este sentido indica que la conservación de estas últimas es competencia municipal. El citado programa supuso un desembolso de 2,6 millones en 2024 y se contabilizaron 166 actuaciones en 51 concejos de la región.
