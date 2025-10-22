Salas asfalta el tramo final del Pico Aguión y sigue avanzando para lograr su sueño de ser final de etapa ciclista
La obra, de 47.000 euros, actuó en casi medio kilómetro, un trecho que presentaba muy mal estado de conservación
El techo de Salas, el Pico Aguión, estrena accesos. El Ayuntamiento ha invertido 47.142,17 euros con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) en el asfaltado del tramo final del ascenso, que presentaba muy mal estado de conservación. "Esta parte de la carretera estaba desarmada y hacía falta actuar porque es un sitio muy transitado y turístico por las espectaculares vistas", señala el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo.
La actuación no solo refuerza la Red Ciclosenderista de Salas, ya que este ascenso es inicio y final de ruta y punto estratégico, ya que forma parte de tres de las rutas del concejo, sino que permite al concejo avanzar en su sueño de ser final de etapa ciclista. El Ayuntamiento envió el año pasado a La Vuelta su propuesta para incluir el Pico Aguión en los itinerarios de la competición y hace quince días ha vuelto a remitir su petición a la organización y al Principado.
"Con ilusión"
"Ahora el asfaltado está listo y no necesita más. Ya no hay ningún impedimento para que no se considere un final digno para La Vuelta a España", señala el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez, quien considera que el Pico Aguión es un espacio idóneo, pues además cuenta con espacio suficiente para la logística de un final de etapa. "Estamos expectantes y con ilusión", añade Bermúdez, quien recuerda que estos trabajos son posibles gracias al PSTD "Salas, Puerta y Alma del camino. Xacobeo 2021".
Volviendo a la obra realizada en el Pico Aguión, en plena Sierra de Curiscao. Se actuó en el tramo final de 470 metros de longitud para solucionar el "grave" deterioro que presentaba la zona. "En la actualidad, el camino presenta un estado de conservación mejorable, en el que destacan zonas con el pavimento muy deteriorado, con numerosos desconchones y multitud de piedras y materiales sueltos, además de puntos con encharcamiento y blandones por problemas con el drenaje", señala el proyecto de obra.
La empresa local Trabajos Salense acometió la obra, que incluyó la limpieza del tramo, el desbroce de taludes, la ejecución del badén y el pavimentado final. El resultado salta a la vista y gusta a los vecinos que aplauden el cambio sustancial de la obra en uno de los puntos más emblemáticos del concejo.
