La bala rosa de Beatriz llega este viernes a La Espina: esta es la Fiesta de Otoño que prepara la localidad salense

Llega a La Espina, la Fiesta del Otoño, una cita que se ha convertido en un clásico del calendario festivo de Salas. Este año la celebración cuenta con la actuación del popular Grupo Beatriz, que compartirá escenario con el dúo tinetense "Héctor y Jose". La acordeonista canguesa ha anunciado la actuación en sus redes sociales, donde desea suerte a los organizadores: "Seguro que será un éxito".

Detrás de la fiesta, con más de una década de andadura, está Yoli Roldán, la responsable del bar París de La Espina. "Buscamos traer ambiente a La Espina", señala de esta celebración que tomará el recinto cubierto de esta localidad salense.

Evento veterano

"Empecé a hacer la fiesta con otra chica de La Espina cuando no se hacían más de este tipo por la zona, ahora es verdad que todos los pueblos tienen. Así que desde el principio, la Fiesta de Otoño tuvo muy buena acogida y así seguimos. Siempre salió bien", señala Roldán, de esta fiesta que se autogestiona sin pedir la colaboración de los establecimientos del concejo.

"Hasta ahora tuvimos suerte y la gente responde, hasta nevando", señala la promotora del evento que desde su origen cuenta con la actuación del grupo "Héctor y Jose".

600 bollos

La Fiesta de Otoño comenzará a las 21:30 horas con el tradicional reparto del bollo. De momento, ya hay casi seiscientos vales vendidos. A continuación tendrá lugar la actuación musical del Grupo Beatriz y de "Héctor y Jose". El evento contará además con la presencia de la food truck salense "Dame la brasa".