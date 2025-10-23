Si el próximo miércoles estás en Salas y escuchas sirenas, no te asustes: es por esta razón
El simulacro forma parte de los sistemas de emergencia de las presas de La Florida y La Barca, en Tineo
El próximo miércoles, 29 de octubre, el 112 Asturias hará una prueba de sonido de las sirenas de las presas de Pilotuerto (también llamada La Florida) y La Barca, en el vecino concejo de Tineo. El Ayuntamiento de Salas ha informado a la población de este simulacro para que no se asusten si escuchan la bocina, cuyo objetivo es alertar a la población de un incidente grave con el fin de que tomen precauciones.
"Esta prueba va a servir para avalar su correcto funcionamiento, así como para dar a conocer su sonido a los ciudadanos. Sonará un primer sonido de inicio de emergencia y otro posteriormente de fin de emergencia", señala el consistorio en un bando municipal. Indican además que solo se trata de una prueba de sonido, por lo que "la actividad de los vecinos no se verá afectada y podrán continuar con sus actividades habituales".
Estas alarmas forman parte del sistema de emergencia de las presas. El sonido de la sirena es el denominado "señal de agua francesa". Se trata de una señal que se emite en doce ciclos completos de veinte segundos sonando y diez de silencio, es decir, un total de seis minutos. En una situación real, los ciudadanos que escuchen este sonido y estén en zona inundable deben de subir a terrenos elevados lo antes posible.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?