Si el próximo miércoles estás en Salas y escuchas sirenas, no te asustes: es por esta razón

El próximo miércoles, 29 de octubre, el 112 Asturias hará una prueba de sonido de las sirenas de las presas de Pilotuerto (también llamada La Florida) y La Barca, en el vecino concejo de Tineo. El Ayuntamiento de Salas ha informado a la población de este simulacro para que no se asusten si escuchan la bocina, cuyo objetivo es alertar a la población de un incidente grave con el fin de que tomen precauciones.

"Esta prueba va a servir para avalar su correcto funcionamiento, así como para dar a conocer su sonido a los ciudadanos. Sonará un primer sonido de inicio de emergencia y otro posteriormente de fin de emergencia", señala el consistorio en un bando municipal. Indican además que solo se trata de una prueba de sonido, por lo que "la actividad de los vecinos no se verá afectada y podrán continuar con sus actividades habituales".

Estas alarmas forman parte del sistema de emergencia de las presas. El sonido de la sirena es el denominado "señal de agua francesa". Se trata de una señal que se emite en doce ciclos completos de veinte segundos sonando y diez de silencio, es decir, un total de seis minutos. En una situación real, los ciudadanos que escuchen este sonido y estén en zona inundable deben de subir a terrenos elevados lo antes posible.