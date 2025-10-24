La ganadería Venturo, de Idarga, suspende (por precaución) su viaje al certamen europeo

La prestigiosa ganadería Venturo, de Idarga (Salas), tenía previsto un viaje muy especial para el próximo noviembre: participar en el certamen europeo de la raza Frisona, que se celebra en la localidad de Cremona (Italia). Sin embargo, ya antes de que Asturias decretara las medidas extraordinarias para combatir la dermatosis nodular, la familia adoptó la decisión de cancelar este viaje para evitar riesgos.

"Hace unos diez días tomamos la decisión de no ir por precaución. Al tener que pasar por territorio francés, pues decidimos que vale más prevenir. A Italia vas a buscar prestigio, no vas a buscar económicamente nada y para eso por lo menos no arriesgarte a perder muchísimo", señala el ganadero salense José Carlos Fernández.

Venturo preparaba con ilusión este viaje, tras los buenos resultados cosechados en el certamen nacional de Gijón. No en vano, la vaca “Venturo Happen Rosani” consiguió proclamarse Vaca Gran Campeona del Concurso Nacional de Raza Frisona de CONAFE 2025, celebrado en el marco de la feria AGROPEC.

Venturo no era la única explotación asturiana que preparaba con mimo su viaje a Italia. Junto a ellos iba a viajar la ganadería Xeygo Holstein, de Castropol, que también logró importantes reconocimientos en el nacional como el título de Mejor Rebaño de España.