Uno de los mayores conocedores del espacio megalítico inglés Stonehenge, en el dolmen salense de La Cobertoria

Los expertos que lideran el proyecto arqueológico La Cobertoria, desarrollado por la Fundación Valdés- Salas para profundizar en el conocimiento de este dolmen y otros conjuntos megalíticos del concejo de Salas, recibieron hace unos días una visita muy especial. El catedrático de Prehistoria Reciente Británica, así como uno de los mayores expertos en el famoso espacio megalítico de Stonehenge, Mike Parker Pearson, se adentró por unas horas en los valiosos conjuntos salenses.

Desde la dirección del proyecto explican que Mike Parker Pearson "visitó distintos yacimientos estudiados dentro del proyecto de La Cobertoria: el dolmen del mismo nombre,junto con los conjuntos de las Corradas y Penausén, todos ellos en el concejo de Salas". Exponen que Pearson no solo "fue parte del Stonehenge Riverside Project", sino que es un investigador "de grandísimo prestigio en Reino Unido y a nivel mundial". Por ello, añaden, "darle a conocer los yacimientos de Salas es fundamental para divulgar el conocimiento adquirido sobre los mismos en un plano internacional,establecer lazos con la comunidad académica y compartir experiencias".

Un momento de la visita de Pearson. / Fundación Valdés-Salas

Pearson participó también en la grabación del documental "Asturies,el pasado que somos", presentado por Ángeles Caso e impulsado por la RTPA. Fernando Rodríguez del Cueto, el arqueólogo al frente de las excavaciones de La Cobertoria ofrece más datos de la visita: "Lo que hicimos fue un recorrido con él para enseñarle los yacimientos, ver la información que tenemos de los mismos, el estado de conservación, las propuestas de musealización, sobre todo la parte de investigación que era la que más le podía interesar". Además, añade, "tanto en La Cobertoria como en la necrópolis de Las Corradas se hizo el rodaje del documental", precisa Rodríguez del Cueto sobre una visita que califica de "muy interesante".

Por otro lado, el Ayuntamiento de Salas colaboró en las labores de desbroce y mantenimiento de los entornos de los yacimientos, para que estuvieran adecuados para la visita y el posterior rodaje.