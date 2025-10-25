La Espina celebra la llegada del otoño con una cifra de récord: “Estoy muy agradecida”, dice la organizadora

Resulta el otoño una estación especial para Asturias. La localidad salense de La Espina celebra con ímpetu desde hace casi dos décadas el paso de los verdes a los tonos ocres que decoran los entornos del Paraíso Natural. Así lo demostraron en la noche del viernes los asistentes a la tradicional Fiesta del Otoño, que en esta ocasión contó con la cifra récord de alrededor de 600 bollos vendidos.

Tocaba calentar motores para una jornada amenizada al son de Grupo Beatriz y del dúo tinetense “Héctor y Jose”. Así, cerca de las 21:30 horas se repartieron los más de 600 bollos acompañados de bebida y postre. La cifra ha dejado impresionados a los organizadores, encabezados por Yoli Roldán, dueña del Bar París de La Espina.

David Garrido y Yoli Roldán, organizadores del evento. / Marcos Francos Segurola

“Estoy muy agradecida, en los últimos años no pasábamos de 500”, apunta Roldán. Si bien no se atreve a señalar una causa concreta de semejante repunte, cree que puede deberse al tirón de las dos orquestas contratadas, ya que “gustan mucho”.

Familiaridad y fiesta

Lo considera así también Elena Castro, quien cree que “hay más gente” por seguir a la Bala Rosa. Ella acude acompañada de familiares, pues para ella la festividad es, desde su primera edición, la ocasión perfecta para estar juntos en familia y pasarlo bien.

Otros como José Antonio Menéndez son igualmente veteranos, a pesar de haberse unido a la degustación del bollo hace siete años. “Lo espero con ganas porque vengo siempre invitado”, puntualiza entre risas. Las exigencias laborales obligan a Menéndez a “recoger temprano”, pero no se pierde el comienzo de la verbena que sigue a la cena.

Una noche para recordar

Alrededor de medianoche, Grupo Beatriz levantó el telón de una velada que puso a bailar a todos los asistentes hasta las cinco de la madrugada. Sus bailes y su ímpetu se fusionaron en una combinación perfecta con la música de Héctor y José hasta casi la salida del sol.