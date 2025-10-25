El Konfort vuelve a moverse: trabajos de conservación reavivan la esperanza de recuperar la actividad en el antiguo cine de Salas

El movimiento de obras en torno al edificio del antiguo cine Konfort de Salas que se está viendo en estos últimos días ha despertado la ilusión y la esperanza en la capital del concejo de poder ver con vida de nuevo este emblemático edificio que se construyó a mediados del pasado siglo XX y durante dos décadas se dedicó a la proyección de películas.

Según ha podido saber este periódico, para el regreso de la actividad al emblemático edificio situado en el centro de la villa aún queda mucho camino por andar, ya que los trabajos iniciados por la propiedad esta semana son exclusivamente de mantenimiento. En concreto, se trata de una serie de labores menores necesarias para la conservación del inmueble.

Una construcción que se encuentra en visible deterioro por el paso del tiempo sin uso, puesto que desde principios de los años 2000 el conocido como cine Konfort permanecería cerrado al público y a cualquier tipo de actividad.

Previamente, aunque las proyecciones de películas como cine estuvieron activas hasta principios de la década de los setenta, sí que la actividad continuó hasta finales de los años noventa reconvertido en una sala de fiestas y local para acoger actos y espectáculos culturales.

Aunque se desconoce cuál será el futuro exacto del Konfort, sí que ha trascendido que la propiedad privada piensa en volver a darle una vida cultural, manteniendo así la esencia que siempre tuvo el edificio como espacio de encuentro vecinal para disfrutar de actividades de ocio y culturales.