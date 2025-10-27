Ya te puedes inscribir al Trail del Viso (que llega cargado con muchas novedades)

El Trail Virgen del Viso, organizado por el club salense Ludus Team, acaba de abrir las inscripciones de la sexta edición, que tendrá lugar el domingo 23 de noviembre. El evento llega cargado de novedades para conquistar a todos los públicos, además de opciones para correr y caminar, este año incorporan una yincana histórica por el centro de Salas. Además, esta edición el trail se suma al movimiento mundial "Movember", que busca concienciar sobre la salud masculina, con especial foco en el cáncer de próstata y testicular.

En el caso de la carrera salense, se hará una donación a la Asociación Española contra el cáncer. Cuenta Mary Moro, responsable de la organización, que ya que la carrera se celebra en noviembre, decidieron sumarse a este movimiento y animan a los participantes a lucir el símbolo de la iniciativa: un bigote.

Cambio de fecha

La primera novedad del trail es el adelanto de fechas. El año pasado se celebró el 1 de diciembre y, al coincidir con otras citas deportivas, tuvo menos afluencia de la esperada. Sin embargo, este año han logrado cerrarlo para el 23 de noviembre, una fecha más libre en el calendario deportivo.

La modalidad de trail cuenta con un recorrido de 13 kilómetros hasta el santuario del Viso. La salida será a las 10:00 horas frente al Ayuntamiento y los participantes deberán recorrer una distancia de 1.640 metros. La inscripción cuesta 18 euros. La segunda modalidad es para los "Andarines", que deben recorrer 8 kilómetros. La salida será a las 10:05 y el precio de inscripción es de 8 euros. Además, añade, Moro, otra opción es realizar alguna de las sendas que salen de la villa como la ruta de la cascada del Nonaya.

Productos locales

"Este año incorporamos, con la colaboración de la Oficina de Turismo de Salas una yincana histórica por el centro de Salas, que va dirigida sobre todo a los acompañantes de los corredores", cuenta Moro. Quien logre realizar todas las pruebas participará en un sorteo de una cesta con productos locales. No en vano, esta es otra de las señas de identidad del trail, la promoción de lo local. De hecho, a lo largo del itinerario, los corredores podrán buscar un jamón escondido, además de otros productos como café de El Globo o Carajitos de El Profesor.

"Queremos animar a todo el mundo a que venga. El que quiera correr, que corra, el que quiera andar, que ande y el que no, pude hacer la yincana. Nuestro objetivo es la promoción del concejo", añade Moro.