Esta es la aventura de los salenses Alejandro Fernández y Óscar Menéndez en el rally "Leyends" de Portugal

Dos de los rostros más populares del rally en Salas como son Alejandro Fernández "Kubala" y Óscar Menéndez acaban de protagonizar una aventura en Portugal, en el popular rally "Leyends Luso-Bussaco". No solo disfrutaron del espectáculo celebrado el pasado fin de semana, sino que lograron alzarse ganadores en la clase 4 de la categoría "Históricos" a bordo de un Mercedes 190 del año 1987. "Fuimos con idea de probar una experiencia nueva y resultó muy bien, para repetir", señala Alejandro Fernández, que ejerció de copiloto.

Cuenta el salense que era la primera vez que participaban en esta cita lusa con nueve años de historia y que fueron los únicos representantes del Principado. "Llegamos el jueves por la mañana, después de seis horas de viaje y nos metimos un tute de más de cuatro horas de entrenamiento para conocer los tramos", cuenta Kubala, que da cuenta del buen trato recibido y la buena organización del evento.

Puro espectáculo

Explica que en este rally, con 68 inscritos, no priman tanto los tiempos como la aventura: "La filosofía de los Leyend no es solo hacer el mejor tiempo, es el espectáculo, la reunión con gente que comparte la afición", señala el copiloto de Cornellana. En este sentido, da cuenta de una multitudinaria comida organizada en Penacova para disfrute de todos los pilotos o la oportunidad de conducir por la finca del Palace de Bussaco. Este monumento nacional fue construido originalmente como palacio de caza para los reyes de Portugal y está rodeado por el Bosque Nacional de Bussaco, un jardín botánico con especies de todo el mundo.

El viernes los salenses corrieron el primer tramo y también tuvo lugar el primero nocturno, que es "un espectáculo porque lo tienen muy preparado y bien montado". En esta novena edición del rally, la organización quería recrear los "legendarios" rallyes vividos en los años ochenta del pasado siglo en la sierra de Bussaco. En este sentido, el de Cornellana explica que disfrutaron de los tramos, "muy guapos" y algunos especiales como el del antiguo campeonato del mundo.

Copiloto con muchas tablas

Alejandro Fernández tiene una apretada agenda como copiloto, ya que, además de este viaje con Óscar Menéndez, recientemente ganó junto a Luis Borra el rally de El Bierzo. Por otro lado, está corriendo la Copa Propulsión junto al piloto ovetense Rubén Gutiérrez. "Empecé hace muchos años, en 2003, con Manolo de Asturmóvil" relata.

En esta ocasión en Portugal, Fernández se subió al coche de Óscar Menéndez, piloto de la Escudería Causa que cuenta con el patrocinio de Aramo Rozas y Multivagen.