Fin de semana de victorias en Salas: los tres equipos de fútbol locales logran imponerse a sus rivales

El Salas Club Deportivo se impuso en Coaña a Unión Deportiva Castros con una holgada victoria de 4 goles frente a uno marcado por el equipo local. “Victoria muy importante en un campo difícil”, apunta el entrenador del equipo salense Roberto Balsera, que asegura que el partido dejó “buenas sensaciones” en el equipo.

Enol Viejo fue el autor de tres de los goles marcados por el equipo salense. Abrió el marcador en el minuto 22, en una primera parte que “entramos bien al partido, generando llegadas y sin sufrir en exceso”, describe el entrenador. Tónica que mantuvieron en la segunda parte en la que en el primer minuto ya marcaron el segundo gol, “que nos dio la tranquilidad para hacer nuestro juego”. Luego llegaría el tercero de penalti marcado por Pablo García y Enol Viejo marcaría el cuarto. En el minuto 79 llegó el único gol de U.D. Castros que marcó Hugo González.

Emotivo partido en Cornellana

El Club Deportivo Cornellana jugó en casa, en el campo de Vistalagre, un emotivo partido que sirvió de homenaje al expresidente del club y cofundador del mismo Ramiro Villanueva, fallecido recientemente. Al inicio del partido se guardó un minuto de silencio en su recuerdo y se realizó entrega de un ramo de flores a su esposa Pilar Granda, que fue la encargada de realizar el saque de honor.

A la izquierda, Pilar Granda con el ramo de flores durante el minuto de silencio en recuerdo de su marido Ramiro Villanueva. / David Valiela

El Cornellana se enfrentaba al Club Deportivo Pillarno con numerosas bajas y con el objetivo de lograr los tres puntos. “El partido fue bronco e intenso desde el principio y se decantó de nuestro lado a través de un penalti transformado por Omar Cabal mediada la segunda parte”, explica el presidente del club Michel Prieto, que analiza que el equipo disputó “un partido serio y organizado, en el que concedimos muy poco al rival y aunque tuvimos ocasión de marcar algún gol más, se llegó al pitido final con el resultado de uno a cero”.

La vista del Cornellana está puesta ahora en el próximo domingo cuando le toca viajar a Cudillero, “donde debemos ganar para seguir estando en la parte alta de la clasificación”. El equipo del concejo de Salas se mantiene a un punto del líder de tercera Asturfútbol, Los Campos. Una situación que comparte con su equipo vecino Salas C. D., coincidiendo ambos con la misma puntuación.

2-0 para La Espina frente al Belmonte

En el número décimo de la tabla está la Unión Deportiva La Espina que se impuso en casa frente al Club Deportivo Belmonte con un 2-0 en el marcador. “El partido se nos puso de cara prácticamente desde el inicio, cuando, antes de cumplirse los cinco minutos, , Kevin Suárez cazó un balón suelto en el área y se estrenó como goleador”, relatan desde el club.

Un momento del partido de La Espina. / UD La Espina

En el segundo tiempo, La Espina siguió buscando el gol que afianzara su ventaja en el marcador. Finalmente, Jesús Menéndez logró convertir un saque de esquina en gol.

“Esta victoria nos mantiene en la lucha por los puestos medios de la tabla y consolida al Nuevo Ranón (el campo de La Espina) como nuestro fortín esta temporada”, subrayan desde el club.