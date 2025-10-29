Una carpa semipermanente en el centro de Salas para dinamizar el invierno (y este es el programa para estrenarla)

Una carpa para dinamizar el invierno. Es el plan de Salas para las próximas semanas. Un acuerdo entre el Ayuntamiento salense, la Comisión de Fiestas y la food truck Dame la brasa propiciará la instalación de una carpa en la plaza de la Colegiata, que se convertirá en epicentro de la actividad festiva y cultural del concejo.

Explica la concejala de Cultura, Ana Pérez, que el montaje de la carpa fue una propuesta de la Comisión de Fiestas y del emprendedor salense Marcos González. "Nos pareció una idea fantástica, ahora vamos a intentar dinamizar la carpa y hacer el máximo número de actividades posible. Es una colaboración entre todos con el objetivo de hacer cosas que ambienten el pueblo, también en los meses de invierno que está la cosa más parada", señala la edil, que confirma que la carpa estará instalada hasta el próximo enero.

Estreno

La carpa se estrenará este viernes, con el primer gran evento: la fiesta de Halloween. El evento comenzará a las 16:30 horas y se prolongará hasta las 20:30. La Comisión de Fiestas atenderá el servicio de bar, mientras que los estudiantes de bachillerato que este año se van de viaje de estudios colocarán un puesto de venta de comida para la merienda con el que continuarán con su campaña de recaudación de fondos.

Habrá animación y juegos con el grupo Rascayú y también talleres como uno de elaboración de Catrinas. La food truck Dame la Brasa también estará instalada en la carpa para servir sus habituales hamburguesas. Servirá cenas en la carpa desde el viernes al lunes, aprovechando el puente escolar.

El lunes, magia

El lunes habrá un taller de máscaras y calabazas a las 17:00 horas, mientras que el martes está previsto un espectáculo de magia para la misma hora. Correrá a cargo de la maga Patri Zenener, conocida como la "maga de la naturaleza", que llega a Salas con el espectáculo "Arturín, un ser fantástico del bosque".

Además, para lo que resta de noviembre, también se ha organizado una sesión de cuentacuentos para el viernes 14. Por su parte, el viernes 21 a las 17:30 horas está prevista una tarde de bingo. Por último, el viernes 28 se organizará un campeonato de parchís, que también está fijado para las 17:30 horas. En este caso, la organización se indica que, en función de la participación, se podría modificar la fecha.