Los mejores corredores de obstáculos del Norte del país estarán el 8 de noviembre en Salas y esta es la razón

Lupy Álvarez y Chantal Presas, dos corredoras del club salense, tendrán un papel destacado por sus buenos resultados

Lupy Álvarez en uno de los obstáculos de Salas.

Lupy Álvarez en uno de los obstáculos de Salas. / Salas Lobo Race

T. Cascudo

Salas

Los mejores corredores de carreras de obstáculos del Norte peninunsular se darán cita en Salas el próximo sábado 8 de noviembre. La razón es la celebración de la gala "North Finals" en la que se entregarán los premios de la Liga Norte. Además, en el evento jugarán un papel destacado dos de las corredoras del club salense Lobo Race OCR, el encargado de organizar la popular cita de obstáculos de la villa de Salas.

El responsable de la organización, David Pérez, explica que las corredoras del club Lobo Race OCR que resultarán premiadas son Lupy Álvarez, que quedó tercera en la categoría "Élite", y Chantal Presas, primera en "Starter". "Cabe destacar que a día de hoy ambas son las primeras clasificadas en la liga nacional AOCO CLIMBSKIN en sus respectivas categorías", señala Pérez.

Segundo año en Salas

Es el segundo año consecutivo que los premios de la Liga Norte se entregan en Salas. La gala de premios propiamente dicha tendrá lugar en la casa de cultura de Salas. Sin embargo, se organizará una jornada de puertas abiertas para dar a conocer las carreras de obstáculos. En este sentido, está previsto el montaje de diferentes obstáculos de suspensión en el entorno del pabellón de La Veiga. "Esto va dirigido a todo el que quiera probar", señala David Pérez.

La jornada se cerrará con una comida con los premiados en la Sidrería Menéndez de la capital salense.

