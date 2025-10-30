El único radar de la AEMET en Asturias está en Salas y actualmente está parado por este motivo

El único radar que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene en Asturias está parado desde septiembre con motivo de las obras de mejora de esta infraestructura ubicada en el emblemático Pico Aguión, de Salas. Este instrumento, fundamental para localizar y calcular la trayectoria de las precipitaciones, está siendo objeto de una ambiciosa reforma integral que se enmarca en un proyecto estatal de renovación de la red de radares que cuenta con fondos europeos. Solo la obra civil de Salas tiene un presupuesto de 462.849,89 euros y está actualmente en marcha.

El delegado territorial de la AEMET en Asturias, Ángel Gómez, explica que el inmueble salense se construyó en torno a 1990 y que actualmente se está haciendo "una remodelación completa del edificio". Esta obra culminará con la colocación "de un equipo radar nuevo moderno (de polarización dual) y el radomo que lo protege". El radomo es la llamativa esfera blanca que corona la torre del Pico Aguión y que es "transparente al paso de la radiación de microondas que emite y recibe el radar, radiación que permite detectar en tiempo real la precipitación que está cayendo en un radio de 250 kilómetros".

El radar salense en obras. / P. L.

Cobertura desde Palencia y Vizcaya

El radar del Pico Aguión es importante para la AEMET, pues forma parte de una red que cubre la Península. Los más próximos están en Palencia, Vizcaya y La Coruña. Con motivo de las obras, la AEMET se vio obligada a desconectar este radar el pasado 9 de septiembre y así lo mantendrá durante un plazo de dos meses y medio. Así pues, durante este tiempo "no estará disponible la información de este radar" y la cobertura del Principado está siendo proporcionada "por los radares de Palencia y Vizcaya".

La AEMET indica que una vez termine la obra civil del edificio del Pico Aguión se pondrá de nuevo en funcionamiento el radar antiguo de manera temporal. La previsión es que a principios de 2026 se vuelva a parar durante aproximadamente un mes para sustituir el equipo. "Actualmente hay radares antiguos y nuevos coexistiendo hasta que todos los antiguos sean reemplazados en un plazo de diez meses", expone la Agencia, que estima que en agosto del año que viene concluya este proceso de renovación.

Un reto para la Agencia

El portavoz del organismo, Rubén del Campo, explicaba hace algunas semanas en un vídeo difundido por la AEMET que este proceso de modernización de radares hará que España disponga "de la tecnología más avanzada en esta infraestructura fundamental para la vigilancia meteorológica".

Además, indicó Del Campo que "este proceso de modernización supone un auténtico reto, lo primero porque los radares se ubican en zonas remotas, aisladas, de montaña generalmente, pero también porque tiene fecha límite y tiene que estar terminado antes de septiembre de 2026", con lo que eso supone de gestión. Con todo, señaló que la desconexión de radares con motivo de las obras no es un problema, ya que cada radar que se desconecta se nutre con otros próximos "y con otros productos derivados de satélites".

Mejor imagen y seguridad

Estas actuaciones se enmarcan en el Proyecto de Ampliación, Renovación y Modernización de la Red de Radares de AEMET, que se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado con fondos europeos. Según detalla la Agencia Estatal la obra actual de Salas incluye la reforma de toda la estación radar. Como en las demás actuaciones de la red hay varios objetivos como es "minimizar el mantenimiento" y garantizar un uso continuado durante un periodo amplio de tiempo.

También se busca resolver anomalías detectadas en revisiones previas y dotar a las infraestructuras de radares de un sistema de control y mando remoto. Asimismo se pretende efectuar una mejora en los niveles de seguridad anti vandálica y dotar a las infraestructuras de radares de una imagen corporativa lo más semejante posible. Entre los objetivos también está "minimizar el impacto ambiental que generan actualmente algunas instalaciones sobre las aves del entorno de la estación radar, así como la actualización de las instalaciones a la normativa vigente".